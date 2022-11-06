【生活杂志】假期乘机出行？你需要知道的方便、省钱小技巧

在经历了两年多的新冠疫情之后，很多国家已经打开了国门，迎接来自世界各地的旅客。





圣诞新年假期将至，很多澳大利亚人已经开始计划自己的假期之行了。





在乘飞机旅行时，有哪些实用的小技巧可以使旅行更加舒适呢？





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事先解决您的牙齿问题





根据牙科护理中心的说法 ， 在有蛀牙、牙龈炎和其他牙齿问题时坐飞机可能会导致疼痛加剧。





飞机内的空气比海平面的空气稀薄，气体膨胀导致你的耳朵在上升和下降时有胀满不舒服的感觉，牙齿也会受到影响。





建议大家在飞行前先治好牙齿疾病，以免旅程受牙痛的干扰。





善用机场贵宾休息室





许多航空公司都提供飞行常客里程，这些里程有时可以兑换为贵宾休息室会员资格。VIP机场休息室通常非常豪华，提供舒适的座椅、免费饮料和娱乐活动。





但即使您没有飞行常客里程，您仍然可以进入某些机场的贵宾休息室。根据机场的不同，休息室的价格也会有所不同。





虽然贵宾休息室并不便宜，但它会大大地改善您的机场体验，特别是在有老人和孩子一起出行的情况下，贵宾休息厅也许能让您在旅行时感觉更加轻松。





避免在飞机上饮用加冰的饮料





飞机上的冰是从飞机的自来水储备中冻结的，这些储备水保存在水箱中，容易滋生细菌，导致污染。





2017年版《微生物学年鉴》的一项研究发现，在60个冰块样本中存在52种细菌菌株，其中大多数菌株含有病原体（产生疾病的有机体）。





避免在飞机上喝碳酸饮料





水和果汁是最好的飞行饮料，而不是碳酸苏打水。由于气压降低，人体肠道内的气体已经膨胀了30%，所以这个时候喝碳酸饮料会加重腹胀和恶心的症状。





除此之外，焦璐还分享了很多实用的出行技巧，比如给停车位和托运行李拍照；在机场停车时，把塑料袋套在后视镜上；将液体和电子设备放在随身行李的顶部等小技巧。





欢迎您点击音频，收听完整采访。





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