【国际新闻】中国谴责台湾领导人与美国议长会面

蔡英文于访问南美的途中在美国作短暂停留，与美国众议院议长麦卡锡会面。





麦卡锡先生强调有必要加快向台湾运送武器。当被问及美国对台军售是否会引发与中国大陆的冲突时，麦卡锡说：我们的目标是假设永远不会出现那样的局面。 我们从历史中了解，最好的方法是提供武器让人们阻止战争。 提供武器以便人们可以自卫。 这是我们从乌克兰吸取的重要教训。





中国外交部谴责了这次会面，指责美国与谋求台独的分裂分子进行勾结。北京声称，美国违反了“一个中国”的承诺。白宫女发言人卡琳让皮埃尔（Karine Jean-Pierre）回应，美国的“一个中国”政策没有改变，即在外交上承认北京而不是台北。她说：“北京没有理由将这次（台湾总统的）过境变成某种可以用作过度反应的借口。 我们对此非常清楚。 台湾总统国境以及所做的事情等，这是一个悠久的美国传统。”





蔡英文总统的美国会谈结束后，台湾国防部发表声明称，在台湾东南沿海海域发现了一支中国航母编队。





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