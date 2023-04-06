用护照赴台等于“承认台独”？华人深圳出关乘坐经台赴澳航班遭拦截

中国在今年初开放边境后，不少在澳大利亚的中国公民都计划前往阔别良久的家乡探亲。





不过，在预定机票选择中转站时，可能需要面对两岸关系紧张下的“政治风险”。





SBS中文获悉，一位在澳工作的华人，今年购买了悉尼经台北往返香港的双程机票。他从香港入境返回广州家中，过程顺利；但在上月返澳，试图从深圳过关进入香港时，却遭中国海关人员拦截。





这位匿名事主表示，他是使用中国护照出入境，而据他所知，虽然中国内地居民赴港一般需要办理通行证及签注，但如果有机票证明是去香港国际机场飞往第三地，则可以使用护照。



然而，边境人员拒绝事主赴港的理由却是“用中国护照去台湾等于承认台湾是独立国家”，又告知无论深圳哪个关口都不会容许他以此行程出境。





他忆述，当时对方还用“执法记录仪”朝自己脸部拍摄，让他感到非常害怕，不得已之下只能当场上网购买了一张香港直飞悉尼的机票，才获深圳海关放行。





不过，他过关后便马上取消了直飞机票，继续在台北中转的行程，最终平安回到悉尼。





SBS中文发现，以此迂回曲折的旅程往返中国和海外，在华人群体中并不罕见。



另有一位本月返回广州探亲的悉尼华人匿名向记者表示，她在订机票时为节省开支考虑过不同行程，发现最划算的是经台北前往香港，再从陆路入境中国内地。





“有些转机（至香港）也需要近4000元（人民币），但（中转）台湾桃园机场比较便宜，只需要约3000元（人民币）。”





不过，她购票时正值新加坡航空减价促销，虽然票价仍稍稍贵过中华航空的航班，但最终仍选择了在新加坡过境。她坦言是出于政治和安全考虑：“万一突然打仗呢？”



小红书上，有旅行社分享过境台湾攻略，也有网民讨论深圳前往香港的问题。 Credit: Xiaohongshu 在中国社交平台小红书，也有大量用户分享和讨论从内地先后经香港、台湾出国的经历和攻略。





有旅行公司指出，如果是从中国内地乘飞机前往香港，再途经台湾赴海外，“大陆边检一般不会阻拦”，但特别提到从深圳出境则“可能会阻拦”、“劝返”。





不少网民都谈及自己在深圳被拦截的经历，特别是在蛇口口岸，因香港机场在当地设有预先办理登机的服务。有网民声称：“问了蛇口码头的主管，这个月（3月）开始大陆护照只要是路过台湾都不放行。”





亲身经历事件的匿名事主向SBS中文记者坦言，他回中国时经台湾也顺利入境，便以为中转台北不会有问题，结果本次被拦截“真的吓出一身冷汗”。他还担心下次回中国，是否会“被拉小黑屋”。





他又质疑，如果使用中国护照涉及主权问题，那为何过境香港可以，过境台湾却不准。“这（原因）是不可以说的。”





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