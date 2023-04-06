澳大利亚一些政界人士在TikTok曾发布过的古怪视频

澳大利亚政府宣布禁止在所有政府设备使用社交媒体应用程序TikToK ，很多人在猜测政界人士会否删除他们的帐户。





维州州长安德鲁斯（Dan Andrews）已表示他会删除帐户。但可能一些政府人员会找到方法，通过非政府设备去操作帐户。



继美国、英国、新西兰和加拿大后，澳大利亚政府也宣布禁止在所有政府设备使用TikToK ，因担心中国政府可能会根据国家的法律收集和获取数据，从而迫使公司交出信息。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）没有 TikTok 账户，但工党、自由党和绿党都有 TikTok 官方账户。





值得一提的是前总理莫里森（Scott Morrison）在 2022 年联邦大选失利后删除了自己的帐户，该帐户曾发布他与狗只的自拍和尝试说中文的视频。



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为了避免他们从平台上永远消失，此文记下了澳大利亚政界人士在 TikTok 上最古怪的时刻。



班特为巨型女性史瑞克候选人而兴奋

这个标题并没有十分合理，但即使看了视频也不一定能更清楚。





在澳大利亚绿党账户发布的一段影片中，绿党领导人班特 （Adam Bandt）出现在穿着闪亮服饰的史瑞克（Shrek）旁边，该史瑞克来自 TikTok 上的热门滤镜，但该视频现在似乎已从绿党的帐户中被删。



卡特演唱歌曲《Ra Ra Rasputin》

议员卡特（Bob Katter）在一次员工晚宴上，高唱 1978 年 Boney M 的热门歌曲。





这位昆州的资深议员是一位多产的视频“明星”，并为其它唱歌视频创造了#bobtok这个标签。



弗莱登伯格与中学老师斗球

弗莱登伯格（Josh Frydenberg）这位前自由党国库部长有很好的臂力，并在他以前的Kooyong 选区里一所学校的活动上展示。





他随后转为银行家，可能仍被允许在 TikTok 上发布。



希尔读睡前故事

这个圣诞节的故事很长，但总括起来就是对莫里森担任总理期间作出多项批评。





希尔 （Bruce Julian Hill）是工党成员，也是在推特（Twitter ）上拥有最多粉丝的澳大利亚政界人士之一。他经常在议会的提问时间发布他自己的视频，或者对着镜头做事。



佩罗提带着学龄前的女儿去上班

前新州州长佩罗提（Dominic Perrottet）表示，他为了早前的新州选举做准备，必须带着他的二女儿与他一起工作。





经过一个忙碌的早上，她睡着了。



斯蒂尔-约翰在国会关掉电视

屏幕正在播放天空新闻台，斯蒂尔-约翰（Jordan Steele-John）在轮椅上时将其关闭。





这位西澳绿党参议员本周二发表一条 TikTok贴文，标题是《抛弃式手机，这是谁？》无论是暗示还是开玩笑，他都会继续在非政府设备上使用该应用程序。



索普去游乐场转圈圈

参议员索普（Lidia Thorpe）曾发布很多严肃的视频，记录她在议会的演讲和她的原住民主义行动。





但是有一天，因某种原因，她决定在联邦广场的一些游乐设施上转圈圈。



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