“华人特别容易被盯上”：澳洲偷盗频发 留学生竟摆“空城计”不再锁车

近日，社交媒体上一则华人分享入室盗窃团伙被家中监控拍到的视频引发热议。





这位家住墨尔本Doncaster的华人王先生对SBS普通话节目表示，自己1997年来澳至今，感觉最近治安确实有所下降，并认为华人“特别容易被盯上”。



受害人怀疑团伙反复做案 “疑似苏丹难民”

王先生向SBS介绍说，事件发生于4月17日晚，由于当日舟车劳顿，回家后便“偷懒”并未将当日驾驶的一辆价值较高的车辆停入车库内。





当晚，睡眠较轻的王太太被后院的声响惊醒，随即来到前厅，竟看到两个身影翻入自家后院。





“然后她就把灯打开，然后大叫了一声，这时那个犯罪嫌疑人就转头往院子外面跑，”他说。



监控显示犯罪团伙尝试从前门进入王先生家，甚至翻起门前地毯搜索备用钥匙。 Source: Supplied 王先生随即醒来，随后查看家中监控录像，发现该团伙一共五人。





“他们就经过我家的前院，走到了我们家的房门（前），想进入我们家的房子。找不到钥匙打不开门的情况下，他们还检查了地毯下面有没有（备用）钥匙。”





查看监控后，他立即报了警，警方在当晚和第二天上午上门录口供并取证。事件至今已超过一周，王先生表示尚无进展。





对于团伙是否事先“踩点”，他认为本次事件“属于随机性的”：“就是我开过，看到豪车那我就进去你家看看。能偷到就偷，偷不到就算了。”



但王先生与同住在附近的朋友讨论此事，得知还有几个朋友家中也遇到了类似事件，且监控拍到的疑似同一伙人，或是来自同一族裔的团伙，让他对澳洲难民政策产生担忧。





他说：“从我这件事情之后，我收集了朋友的这些资料和视频，之后我就觉得这个事情越来越严重了。”





“他们都说的是有一群黑人，而且是苏丹人——我不知道他们得出的这个结果是哪里来的，但他们就觉得这群人可能是苏丹难民。然后我就会联想到说，那么是不是我们在这个移民政策该收紧一点？”



遭遇砸车 留学生无奈大摆“空城计”

王先生表示，自己在Doncaster居住近三年，一直以来觉得治安不错，甚至“让人放松”。





“之前（我）肯定不属于防盗意识比较好的，经常性会忘了锁门的……我的印象中是非常安全的，我经常忘记关后门。现在是真的的不敢不关后门，前门也得要关。”





除入室盗窃之外，近日有关砸车、盗车的相关事件也有所上升。此前，王先生便有朋友的两辆宝马车被偷。



华人留学生小普新车开回家第二天便遭遇砸车偷盗。 Source: Supplied 而家住Clayton的华人留学生小普月初订购的新越野车，4月18日刚从阿德莱德提车开回墨尔本，第二天晚上便在公寓地库中被砸，车内身份证件、银行卡、钥匙等物品全部被偷。





小普对SBS普通话说，窃贼砸坏了公寓地下车库的铁门，停在车库中的所有车辆都遭到砸车洗劫，窃贼甚至把自己购买的火花塞、车内的充电线一并“顺走”。





他说：“我就住在Clayton，之前听说治安不算特别好，但我没遇到过。之前没有车的时候晚上走夜路也没遇到过抢劫，晚上睡觉窗户什么的都开着。”





小普如今仍在等待警方出具调查报告，并且因证件补办、丢钥匙换锁等事头疼不已。由于新车刚刚过户返回维州，自己甚至还没来得及给车上保险，因此所有损失只能自己承担，加起来保守估计损失上千澳元。



小普新车被砸的车窗。 车子被砸后，小普表示自己采取了新的举措来保证车辆安全：“我现在车不锁门，然后里面啥也不放。车里边中央扶手箱、副驾驶的扶手箱，我全部都打开了，小偷他就算看里面也啥都没有，他也不会拿。”





“然后我车门不锁，他也砸不了，现在就这样。”



“该拿的拿走，不要伤害我家人”

近日有关偷盗、砸车相关新闻中最引热议的要数去年12月，篮球明星周琦在墨尔本租住的家中遭遇入室盗窃。



去年12月，华人球星周琦墨尔本家中被盗，盗贼连饼干都没放过。 Source: Supplied / 周琦weibo 王先生认为，华人群体更容易成为犯罪分子的目标。





他说：“我感觉确实是特别容易被盯上，因为我们华人在澳洲、墨尔本这里，买豪车和豪宅的几率相对来说比较高的。所以我们华人的车子又特别好，特别容易被成为目标。”





“所以也告诫一下华人稍微要警戒一点，比较显眼的就停在车库里面。”





遭遇盗窃事件后，王先生也提高了防盗意识，每天睡前会锁好门窗。但他表示自己不会把财物特地收起来，若犯罪分子潜入家中，他更希望保证家人的安全。





“我老婆说那个车钥匙是不是要把它藏在抽屉里？我的概念就是说……你肯定不能进来，所以我要防止你进来，那么门窗肯定要锁好。但是一旦你进来，我的钥匙还是要放在门口。”



你该拿的拿走，不要伤害我家人。

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