移民专业后起之秀 澳洲脊椎康复师 Chiropractic 的就读与就业

全称为chiropractic，中文称为脊椎康复或脊椎治疗的专业如今在澳大利亚呈现出需求状态。





同时，澳大利亚仅有四所大学提供相关课程。分别是：





麦考瑞大学 (Macquarie University);

墨尔本皇家理工大学 (RMIT University);

莫道克大学 (Murdoch University);

以及中央昆士兰大学 (CQ University)。





相比于会计，IT等专业，Chiro算是移民专业中的后起之秀，竞争压力相对较小，同时工作前景可观，不失为一种符合当下环境的新选择。





我们采访到了麦考瑞大学脊椎康复专业的学生Guanchun Qin，来聊聊学习相关的内容。





申请Chiro专业需要哪些准备与就读要求？Chiropractic与康复医学的区别是什么？





学实习过程中的挑战有哪些？以及毕业后会获得哪些证书。





除此之外 Chiro的就业方面同样有着自己的特点。悉尼注册整脊医师Cheng Tie分享了他的工作经验。





该行业的工作前景如何？是否更容易拿到身份，以及工作中的挑战有哪些？ 详细内容请点击音频收听。





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