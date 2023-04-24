移民专业后起之秀 澳洲脊椎康复师 Chiropractic 的就读与就业

Chiropractics treatment

Source: Flickr

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

Chiropractic中文称为脊椎康复或脊椎治疗，如今是健康相关领域增速最快的行业之一。具体的学习内容是什么？就业前景又如何？点击上方角标收听本专业学生与从业者的讲述。

全称为chiropractic，中文称为脊椎康复或脊椎治疗的专业如今在澳大利亚呈现出需求状态。

同时，澳大利亚仅有四所大学提供相关课程。分别是：

  1. 麦考瑞大学 (Macquarie University);
  2. 墨尔本皇家理工大学 (RMIT University);
  3. 莫道克大学 (Murdoch University);
  4. 以及中央昆士兰大学 (CQ University)。

相比于会计，IT等专业，Chiro算是移民专业中的后起之秀，竞争压力相对较小，同时工作前景可观，不失为一种符合当下环境的新选择。

我们采访到了麦考瑞大学脊椎康复专业的学生Guanchun Qin，来聊聊学习相关的内容。

申请Chiro专业需要哪些准备与就读要求？Chiropractic与康复医学的区别是什么？

学实习过程中的挑战有哪些？以及毕业后会获得哪些证书。

除此之外 Chiro的就业方面同样有着自己的特点。悉尼注册整脊医师Cheng Tie分享了他的工作经验。

该行业的工作前景如何？是否更容易拿到身份，以及工作中的挑战有哪些？ 详细内容请点击音频收听。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook 
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

阅读更多

【圆桌健谈】脊医Chiro：“最终目的是帮助病人恢复正常的生活节奏”

脊椎矫正师呼吁重视脊椎健康

分享

Latest podcast episodes

News

澳大利亚国防战略评估报告：扩大导弹打击范围

SBS Mandarin evening news

SBS晚新闻（2023年4月24日）

Kitten charges premium prices for high-quality assignments.

教授如何发现学生用ChatGPT作弊？

The refugee caravan heading north through Mexico (Reuters).jpg

成千上万的移民正通过墨西哥前往美国