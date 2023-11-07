【空中汽车诊所】在澳洲选车 汽油与柴油的优缺点

澳大利亚有丰富的汽油车和柴油车可供选择。有时甚至一款车型会提供汽油柴油两个不同的版本。那么各自的优势与缺点都有哪些呢，在澳大利亚用车，应当选哪种发动机更好。





今天的空中汽车诊所听众热线节目特别邀请到星海汽修的潘师傅来为大家讲解汽油机于柴油机的区别。





柴油发动机的优点：





1.扭力大，可以拖重物，适合越野。在低转速1500-2000之间基本上就可以爆发最大扭矩。在大力拖拽同时不会高车速，保证一定安全。在澳大利亚柴油发动机非常适合用于长途穿越，拖车拖船等。通常常见于中大型suv和ute车型。





2.柴油机相对更耐用。因为柴油机为压燃式发动机，是不靠电火花点火，而是靠活塞行程压缩上止点时，利用缸内的高温和高压引起混合气体自燃的内燃机。因此柴油机有更厚更大的缸体，使用寿命更长久。





3.燃油经济性相对好，得益于柴油机相比于汽油机多30%左右的燃油效率。主要原因是柴油机的压燃方式能更充分的使燃油燃烧，利用较高的压缩比（通常在9-22之间），实现混合气体的超稀薄燃烧，充分燃烧柴油。因此，通常来说百公里想尽排量的发动机柴油消耗量更少。





同样柴油发动机缺点也不容忽视：





1.发动机噪音比汽油机大。





2.柴油污染较大。根据环保相关法律，澳大利亚的柴油车现今会加装DPF柴油颗粒捕捉器来降低污染，但同时也会伴有DPF堵塞的风险。





3.同款车型柴油机会略贵于汽油机，后期的保养费用也会略高。柴油机换injector要比汽油机换火花塞贵很多。





汽油发动机的优点：





1.发动机相比于柴油机更小巧轻便，维护保养更便宜一些。汽油车相比较柴油车平顺、安静、柴油的噪音和抖动比较大一些。因此行驶品质来说在舒适性方面汽油车可能会稍优于柴油车





2.马力大。相比于同排量的柴油机，汽油机的优势在于马力，而柴油在于扭力。因此汽油机高转速下行驶更快更平顺。日常城市开车且不拖车船的，可以优先考虑选汽油车。提速快，反应灵敏。适用于城市使用条件。





3.零度以下的气候不太用担心汽油结冰的问题，可以随时点火出发。更适合靠近南部地区人们选择。





汽油机的缺点：





1.同排量的柴油机和汽油机相比，汽油机的最大扭矩爆发点往往在高转速区域，相比而言可能会更加耗油。





2.豪华车型往往需要加高标号汽油。在偏远地区可能会受限于没有高标号汽油而变成出行阻碍。





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