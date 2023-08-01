在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊发动机机油的话题。





路易表示，车辆发动机机油更换不久之后变黑一般属于正常现象，可能是因为排放旧机油时排的不够干净、更好地清理掉了发动机内的油泥和金属杂质、机油本身氧化等原因引起。





他说，车友们不要因为机油变色较慢而得意，很可能是机油的清洁能力较差。





另外，如果机油出现黄灰色、类似铁锈的棕黄色等漂浮物，以及机油盖有白色奶装物，车友要注意尽快对车辆进行检修。





在节目中，听友们还咨询了车辆做了大保养后出现缺缸及变速箱报错、车门锁工作不正常、刹车时车辆有向后晃一下的感觉、喷油嘴的清洗周期、方向盘转向到一定程度有一声喀嚓声、更换刹车油后刹车仍然不太“灵敏”等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】汽车机油更换不久就变黑 是机油质量不好吗？ SBS Chinese 01/08/2023 30:59 Play

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询汽车问题。





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