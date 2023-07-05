在本期《空中汽车诊所》听众热线节目中，汽车专家路易和听友们聊了聊车辆启动的话题。





路易表示，排除车辆燃料不足以及蓄电池电量不足的因素，导致车辆启动困难的常见原因来自启动马达、火花塞或点火线圈、燃油泵、喷油嘴、电子节气门、怠速电机等零部件故障，以及正时故障、发动机卡轴等。





在节目中，听友们还咨询了较少驾驶车辆的蓄电池保护、方向盘有间隙或松动、车辆过坑洼时减震器有噪音、混合动力汽车的主电池有电但电动功能不能用、二手车选择、加不同标号燃油的影响、车辆重要部件的保养周期、自己动手清洁喷油嘴、能否在车辆启动后更换波箱油、刹车油不少但刹车变软等问题，路易均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【空中汽车诊所】汽车打火时间变长以及启动困难有哪些原因？ SBS Chinese 05/07/2023 27:45 Play

《空中汽车诊所》听众热线节目逢每月第一个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询汽车问题。





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