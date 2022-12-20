公民入籍仪式现可在“澳大利亚国庆日”前后举行

澳大利亚国庆日是欢迎新公民的重要日子，但是现在，地方市政府将可以更灵活地决定何时举行这些仪式。





移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）说：“我们所做的是，我们已经消除了障碍和繁文缛节。这些阻碍了墨尔本一些地方市政府的公民能够在他们自己的社区与朋友和家人一起成为澳大利亚公民。”





根据新规定，入籍仪式可以在 1 月 26 日前后的三天，也就是从 23 日到 29 日的任何时间举行。该决定更改了前联合政府在 2017 年引入的公民入籍仪式的规则。这些变化迫使地方市政府在澳大利亚国庆日举行公民活动。





前总理斯科特·莫里森 (Scott Morrison) 在 2019 年为这一决定辩护。





他说：“你知道我是一位追求标准的总理。如果他们想举办公民仪式，我正在为地方市政府制定标准。国家政府，澳大利亚政府负责公民仪式。这些是规则，如果你想遵守它们，好吧，我们很乐意让你参与进来。如果你不想，我们会找其他人来做，这不是问题。”





在墨尔本的一些地方市政府决定不在澳洲国庆日举行入籍仪式后，前政府引入了这些规定。这些地方市政府做出这一决定是出于对原住民社区的尊重，因为这一天代表着对原住民和托雷斯海峡岛民土地的入侵。





新决定解除了对墨尔本两个地方市政府的禁令。这两个委员会自 2017 年以来一直被禁止举行任何入籍仪式。移民部长安德鲁·贾尔斯表示，他的政府希望将澳大利亚人团结在一起，而不是分裂他们。





他说：“这是关于认识到通往公民身份的路径对于我们作为一个现代多元文化国家的重要性。这是关于认识到每个走完这一旅程的人都应该能够在他们自己的社区，在朋友、家人和当地民选官员的陪同下举行这个仪式。”





位于墨尔本内北区的亚拉市政府（Yarra City Council）率先投票决定取消澳大利亚国庆日入籍仪式。市长克劳迪娅·阮 （Claudia Nguyen）表示，她的市政府一直在倡导政府取消禁令，她的社区对现在的这一决定感到兴奋。





她说：“在这里，联邦政府意识到有些社区对之前在 1 月 26 日举行入籍仪式感到不安，这是向前迈出了一步，我们正在共同努力，仍旧去承认社区中其他人的存在，他们为能在亚拉市政府庆祝他们的入籍仪式而感到无比的 兴奋。”





附近的一个市政府——梅里贝克（Merri-Bek） 本月早些时候投票决定效仿 亚拉市的做法，成为继达雷宾（Darebin）之后墨尔本第三个这样做的市政府。当地市长安吉莉卡·帕诺普洛斯（Angelica Panopoulos）表示，新规定将授权给各个地方市政府去选择何时举行入籍仪式。





她说：“成为公民不需要在1月26日澳大利亚国庆日发生。我们全年都在举行这些仪式。所以，关键是入籍仪式应该是一件快乐的事，这是某人生命中的一个很重要的里程碑，它是人们在经历了那么多事情并最终选择让澳大利亚成为自己的家园之后的一种庆祝。在一个象征着对原住民造成如此多伤害和破坏的日子去举行这个仪式，是不合适的。”





联邦政府坚称，它仍然倾向于在 1 月 26 日举行入籍仪式。总理安东尼·阿尔巴尼斯 (Anthony Albanese) 表示，这就是他将在下一个澳大利亚国庆日所做的事情。





他说：“但规则的制定方式意味着那些不参与决定何时举行仪式的公民错过了成为澳大利亚公民的机会。我们希望人们成为澳大利亚公民，这就是为什么我们不应该在面对这个机会时，出于意识形态的原因而设置繁文缛节。”





但反对党警告称，这可能是更广泛转变的一部分。





联盟党的移民事务发言人 丹·特汉（Dan Tehan）说：“好吧，他们已经在举行公民仪式这件事情上向这些绿色左翼市政府屈服。所以，现在我们知道接下来会发生的就是这些地方市政府不会就此止步。如果阿尔巴尼斯的工党政府在这一点上让步，这表明他们准备在其它事情上也作出让步。我担忧和深切关注的是，这只是一个开始，我们将看到阿尔巴尼亚的工党政府之后会打破其对澳大利亚人民的承诺，并开始找机会更改澳大利亚国庆日。”





但总理安东尼·阿尔巴尼斯驳斥了这一说法。





他说：“我支持澳大利亚国庆日，政府支持澳大利亚国庆日，这不会有任何变化。但是，不应该发生的是由于地方市政府做出的一个决定，某人，比如来自英国的新移民——约翰·史密斯被剥夺了成为澳大利亚公民的机会。我可以相当坦率地说，这对个人是不公平的，这是在惩罚个人，绝对是这样。”





政府称，手头的入籍申请五年来首次少于 10万份。







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