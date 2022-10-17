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Colin Chee和Never Too Small的故事：我们用5年时间积累了200万订阅，并成为《华尔街日报》推荐的油管频道

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Never Too Small Melbourne studio

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Published 17 October 2022 at 6:51pm
By Dory Wang
Presented by Dory Wang
Source: SBS

Never Too Small（NTS）是一档由澳洲本土创意团队策划并制作的YouTube节目。节目以50平米以内的微观家居房为载体，通过呈现来自世界各地顶尖市内家装设计师对小平房家居房的设计与改造，讨论“人与空间”和“人与城市”的关系。本期播客对话NTS创始人及创意总监，分享他的创意之旅。

Published 17 October 2022 at 6:51pm
By Dory Wang
Presented by Dory Wang
Source: SBS
SBS普通话第一次跟Colin Chee联系时，他正在悉尼执行拍摄任务。

得知我们想要对他进行一次电话采访后，Colin礼貌的回绝了。

他说：“不如等我下周回墨尔本我们见面聊好吗？因为电话采访的收音效果不好，我国语也不是很好，这样一来我担心会影响听众的收听感受。”

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Never Too Small墨尔本工作室一角

我当时刚刚搬到一个37平方米的小公寓里。我在上网寻找家装设计灵感时萌芽了Never too small这个概念。

Colin Chee是一位马来西亚的华人。在开始NTS之前他是一位全职的导演兼视频剪辑师，就职于墨尔本的一家视频创作公司。

Colin本身学设计出身，同时也是一位狂热的音乐爱好者。

Colin at Fifteen Seconds Festival
Colin在奥地利Fifteen Seconds Festival的演讲

他说：“工作之余我最大的爱好就是听音乐和逛画廊。Philip Glass是我最爱的音乐家。他的音乐给了我很多创作的灵感。”

Colin认为，内容创作不是一个单一的学科。只有知识和见识的广度，才能决定内容的深度。

作为创意工作者，Colin还认为“保持初心和不走寻常路”很重要。

“我妈妈曾教我‘万花丛中一点绿’，这一点对我很有启发。我们生活在一个内容过剩的时代，而内容是没有唯一评判标准的！要想在这个行业有所发展就要敢于打破规则，做不一样的事。”

提高大家的环保意识是我当下的使命。

NTS之所以如此受欢迎，除了高质量的制作水准，还有其对“环保概念”的呈现。

Colin认为环保是时下一个流行的口号，但环保应该是我们每个公民的意识和行动，而不应该是一个商业噱头。

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Never Too Small节目拍摄中

“相较很多欧洲国家，澳洲在环保政策的执行上依然有待提高。”

“就拿垃圾分类为例，政府给我们三个垃圾桶，希望靠民众的自觉行动力去处理这一问题。你认为这样真的有效吗？我们只有指定一套从规划到教育再到实施，从供应到生产再到回收的完整计划，才能真正让环保成为一种行动。”

NTS的大部分商品赞助和广告投放都来自欧洲市场。

我们不是百万富翁！

随着社交媒体的发展，越来越多人开始投入内容创作，并立志成为职业的自由内容创作者。

然而，Colin认为：“不是每个人都可以仅靠YouTube就能维持生计的。”

“现在的内容市场是很饱和的。仅靠理想是不能在这个行业长久立足的。”

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Never too Small影集

Colin坦言：“疫情之后，整个市场都呈现低迷。即使我们的团队拥有市场上最好的制作水准，我们也仅够维持团队运作，并保证每个人的安稳生活。”

谈话中Colin一再强调，好的内容是一个团队的合作，而不仅仅是个人的贡献。

“有意在这个行业发展的内容创作者不如先把‘做内容’当成一个兴趣爱好，等到时机成熟再看发展。一个节目的成功有很多因素，包括团队，时机，话题和运气。”

“大家不要觉得好像这是一个‘看起来很赚钱’的职业就选择它。现实并不是那么简单。”

内容创作者是讲故事的人，请让你的故事成为主角，而不是你自己。

好的故事造就好的内容。故事是内容的核心，技巧只是辅助手段。

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Colin和妈妈在马来西亚

“很多人跟我说‘我怕我的设备不够好’，其实那些都是次要的！当你有了好的故事，即使是用最简陋的设备，你也能拍出一条好片子。相反，如果你的故事没有灵魂，就算你用最好的相机，最好的灯光，你的片子还是不会有人看。”

“讲好故事需要内容创作者有足够的共情力。我们要时刻记住，我们的工作是用观众能看得懂，理解得了的方式去呈现一个故事，而不是‘自嗨’。”

欢迎您点击音频，收听完整采访。

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