Colin Chee和Never Too Small的故事：我们用5年时间积累了200万订阅，并成为《华尔街日报》推荐的油管频道

SBS普通话第一次跟Colin Chee联系时，他正在悉尼执行拍摄任务。





得知我们想要对他进行一次电话采访后，Colin礼貌的回绝了。





他说：“不如等我下周回墨尔本我们见面聊好吗？因为电话采访的收音效果不好，我国语也不是很好，这样一来我担心会影响听众的收听感受。”





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Never Too Small墨尔本工作室一角



我当时刚刚搬到一个37平方米的小公寓里。我在上网寻找家装设计灵感时萌芽了Never too small这个概念。





Colin Chee是一位马来西亚的华人。在开始NTS之前他是一位全职的导演兼视频剪辑师，就职于墨尔本的一家视频创作公司。





Colin本身学设计出身，同时也是一位狂热的音乐爱好者。





Colin在奥地利Fifteen Seconds Festival的演讲



他说：“工作之余我最大的爱好就是听音乐和逛画廊。Philip Glass是我最爱的音乐家。他的音乐给了我很多创作的灵感。”





Colin认为，内容创作不是一个单一的学科。只有知识和见识的广度，才能决定内容的深度。





作为创意工作者，Colin还认为“保持初心和不走寻常路”很重要。





“我妈妈曾教我‘万花丛中一点绿’，这一点对我很有启发。我们生活在一个内容过剩的时代，而内容是没有唯一评判标准的！要想在这个行业有所发展就要敢于打破规则，做不一样的事。”





提高大家的环保意识是我当下的使命。





NTS之所以如此受欢迎，除了高质量的制作水准，还有其对“环保概念”的呈现。





Colin认为环保是时下一个流行的口号，但环保应该是我们每个公民的意识和行动，而不应该是一个商业噱头。





Never Too Small节目拍摄中



“相较很多欧洲国家，澳洲在环保政策的执行上依然有待提高。”





“就拿垃圾分类为例，政府给我们三个垃圾桶，希望靠民众的自觉行动力去处理这一问题。你认为这样真的有效吗？我们只有指定一套从规划到教育再到实施，从供应到生产再到回收的完整计划，才能真正让环保成为一种行动。”





NTS的大部分商品赞助和广告投放都来自欧洲市场。





我们不是百万富翁！





随着社交媒体的发展，越来越多人开始投入内容创作，并立志成为职业的自由内容创作者。





然而，Colin认为：“不是每个人都可以仅靠YouTube就能维持生计的。”





“现在的内容市场是很饱和的。仅靠理想是不能在这个行业长久立足的。”





Never too Small影集



Colin坦言：“疫情之后，整个市场都呈现低迷。即使我们的团队拥有市场上最好的制作水准，我们也仅够维持团队运作，并保证每个人的安稳生活。”





谈话中Colin一再强调，好的内容是一个团队的合作，而不仅仅是个人的贡献。





“有意在这个行业发展的内容创作者不如先把‘做内容’当成一个兴趣爱好，等到时机成熟再看发展。一个节目的成功有很多因素，包括团队，时机，话题和运气。”





“大家不要觉得好像这是一个‘看起来很赚钱’的职业就选择它。现实并不是那么简单。”





内容创作者是讲故事的人，请让你的故事成为主角，而不是你自己。





好的故事造就好的内容。故事是内容的核心，技巧只是辅助手段。





Colin和妈妈在马来西亚



“很多人跟我说‘我怕我的设备不够好’，其实那些都是次要的！当你有了好的故事，即使是用最简陋的设备，你也能拍出一条好片子。相反，如果你的故事没有灵魂，就算你用最好的相机，最好的灯光，你的片子还是不会有人看。”





“讲好故事需要内容创作者有足够的共情力。我们要时刻记住，我们的工作是用观众能看得懂，理解得了的方式去呈现一个故事，而不是‘自嗨’。”





欢迎您点击音频，收听完整采访。





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