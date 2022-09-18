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社区探访员计划：关注多元文化社区长者的社交需求

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社区探访员计划 Credit: Department of Health and Aged Care

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Published 18 September 2022 at 10:46am
By Mo Lin
Source: SBS

澳大利亚卫生部在30年前发起了一个名为社区探访员计划（community visitors scheme）的项目来关注容易被社会孤立的老年人的社交需求。

Published 18 September 2022 at 10:46am
By Mo Lin
Source: SBS
随着华人移民数量与日俱增，澳大利亚华人老人群体也日渐庞大。特别是对于语言不通的长者来说，在社区里很容易处于被孤立的边缘。

林沫要请悉尼Canterbury Earlwood社区服务中心（Canterbury Earlwood Caring Association Limited）的老年服务主管孙巍来跟大家详细地介绍澳大利亚卫生部推出的社区探访员计划（community visitors scheme）。
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Credit: CVS
社区探访员的定期拜访能帮助提高长者的生活质量，减少社交孤立感。

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澳大利亚的所有州和领地都设有CVS小组，提供服务的对象包括：
  • 具有不同文化和语言背景的人士
  • 澳大利亚原住民和托雷斯海峡岛民
  • 女同性恋、男同性恋、双性恋、变性者和
  • 间性人士
  • 生活在农村或偏远地区的人士
  • 经济或社会生活处于弱势地位的人士
  • 无家可归或有可能成为无家可归的人士
  • 退伍军人
  • 不再接受监护的青少年
  • 由于强迫收养或带离与子女分离的父母
根据孙巍的介绍，所有65岁以上的长者都可以免费获得这一服务。如果您想了解更多信息，可以联系您当地的服务提供机构。

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