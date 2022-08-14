澳洲街头庆祝香港回归25周年的大型广告牌引发争议

悉尼和墨尔本的居民可能已经看到了一些宣传香港回归25周年的大型户外广告牌。这些广告牌展示了香港金融中心的壮丽景色。





每个广告牌上都印有“新时代”、“稳定”、“繁荣”和“机遇”这些字眼。





类似的广告牌在香港是很常见的，但人们现在在悉尼和墨尔本的街道上也见到了这些广告。





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他们的出现引起了香港社区的强烈反对，尤其是初来澳洲的人。





化名为Joe的受访者，是维多利亚州港人协会的代表。





他不想使用本命，因为他担心自己在香港的亲人的安全。





“他们决定在远离香港政权的自由世界定居，但他们今天在广告牌上看到的，是一个残酷的提醒，他们实际上在远离政权的地方并不安全。”





Joe说，这些广告画面是对香港真实状况的误导。





研究人员和权利团体也同意这一观点。





本杰明·赫斯科维奇（Benjamin Herscovitch）是澳大利亚国立大学的研究员。





“近年来，香港发生了多起暴力事件和抗议事件，我们也看到了警察对这些事件的严厉回应，这些事件严重影响了香港这个品牌。这种广告的目的是在所有政治镇压的背景下提供一点体面的外衣。”





SBS新闻了解到，这些广告牌是香港政府通过他们在悉尼的经济贸易办事处订购的。





香港驻悉尼经济办事处确认他们已经于8月份在悉尼和墨尔本委托制作了14个此类广告，但当被问及时侨民担心的问题时，他们没有对这些问题发表评论。



宣传香港回国25周年的大型广告牌出现在墨尔本和悉尼的街道上。 Source: SBS 至少有两个社区团体已将他们的担忧提交给了广告投诉机构——Ad Standards，称这些广告牌违反了道德准则。





“这些广告基于政治信仰中伤了一部分社区。”





不过，他们的努力很可能是徒劳的。





广告监督机构告诉SBS：“虽然我们理解一些社区成员可能会觉得这个广告牌令人反感，但这类内容不在我们的管辖范围内。 "





这些广告也不在澳大利亚选举法的范围内，这意味着广告不需要注明信息来源。





展示这些广告牌的户外广告巨头德高集团（JC Decaux）表示，它们符合“与户外广告相关的相关政策”。





安德鲁·休斯（Andrew Hughes）是澳大利亚国立大学的营销和广告研究员。





“过去我们看到过很多少数群体被广告内容冒犯的例子，但我们无能为力，因为广告本身并没有违反任何准则。这只是另一个例子。”





中国驻堪培拉大使馆也已被要求就此事发表意见。





今年6月，在北京的人权记录遭到投诉后，布鲁塞尔撤下了有轨电车上的类似广告。





Joe希望澳大利亚也能撤下相关广告。





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