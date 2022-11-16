SBS 普通话电台

【闲话澳洲】家居装修的独特与多样

SBS 普通话电台

1C23E961FD8FC802EE6CCCF815540E0F.jpg

Credit: Zudi 张

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 16 November 2022 at 4:27pm, updated 23 minutes ago at 5:06pm
By Li Hua
Source: SBS

家庭室内装修风格往往可反应时代流行趋势以及不同民族的文化，尤其在澳洲这个多元文化的国家，室内家居往往融合了多种风格。如今室内装修风格大体有哪些？各自都有什么特点？如何做到环保以及挑选合适的装修公司等等。ZUDI美学课堂主讲人, 独立室内设计师 Zudi Zhang跟我们做了详细讲解。

Published 16 November 2022 at 4:27pm, updated 23 minutes ago at 5:06pm
By Li Hua
Source: SBS
一．大体装修风格

汉普顿风格

这种风格的装饰具有多样性，它围绕沿海、传统、现代以及简约，营造一种休闲的氛围。Zudi 介绍说，这种风格更像是一种混搭风，因为汉普顿风格里包含了一些纹理的造型，同时它又把所有的这些纹理造型的元素给简化。
Advertisement
Screenshot 2022-11-15 at 12.11.29 pm.png
Credit: Zudi 张
现代简约风

这种风格使用“最少的语言去表达最多的话”，也就是去简化所有的线条，让空间非常简约明了。它的特点是将设计的色彩、照明、原材料等简化到最少的程度，对色彩、材料的质感有一定要求。
Screenshot 2022-11-15 at 3.24.08 pm.png
Credit: Zudi 张
轻奢风

在轻奢风格里，有的会融入一些法式元素，有的只是简单的现代轻奢风。通常这种风格会融入大理石的元素，凸显大理石的纹理，还有很多金属五金配件的穿插，给人营造一种非常奢华的效果。
Screenshot 2022-11-15 at 3.25.36 pm.png
Credit: Zudi 张
亲自然风（Biophilic design）

Zudi 表示，因为新冠疫情，特别是封城隔离的经历，人们越来越希望亲近大自然，或者是给空间一些呼吸，因此亲自然风的装修风格受到越来越多人的喜爱。通常这种风格会将自然中的景转化到房屋内部，实现内部与外部的相互协调。
Screenshot 2022-11-15 at 3.26.59 pm.png
Credit: Zudi 张
侘寂风（ Wabi sabi style）

它在墙面留了很多空白，凸显很质朴的基理，多采用质朴的土色原色，家具等材料多为木质结构。
Screenshot 2022-11-15 at 3.28.17 pm.png
Credit: Zudi 张
Zudi 说，因为澳洲的多元文化，不同民族之间的家装风格会相互影响和融合。比如很多当地的澳洲家庭非常喜欢中国具有传统古典特色的隔断、屏风、国画、或者是写意画山水画，还有人非常喜欢用书法来装饰。

“从他们的角度来讲，其实他们看到的是一种文化的魅力。他们买的并不仅仅的是一个装饰，其实他们更喜欢的是这背后的一种文化。”

二．软装和硬装

Zudi说，一座房子的室内装修风格往往是多种风格的融合。同时，对于自住房来说，软装和硬装的分配比重应该根据房子自身情况来看。

“比如开发商做的期房和现房不能够满足家庭定制化的需求，我们去帮客户做室内设计就会把20%-30%的精力放在硬装上，对于自建房，硬装大概为60%，软装40%。”

三．装修建议

Zudi分享了三点建议：

1. 要找有证和有经验的建造商，因为他们通过了系统的培训，对整体的管理有很强的意识。

2. 您可以到施工现场了解施工方的现场管理能力，整洁程度以及所用材料。

3. 可以通过朋友的推荐，或者是专业设计师的推荐寻找口碑比较好的建造商。

4. 一定要找专业的人做专业的事情，比如不能让水管工去铺地板，因为在澳洲，每一个工种都分工明确。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
和 
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【闲话澳洲】最爱的人伤我最深？从家暴的定义谈起

【闲话澳洲】过敏无小事 “过敏星人”如何自救？

分享

Latest podcast episodes

ANTHONY ALBANESE G20 BALI

澳中最高领导人六年来首会晤 能否打开澳中关系新局面？

Pronuncation_02_p_b.jpg

迷你播客：P与B的发音练习

Chickens

华人分享：我家通过后院养鸡实现“鸡蛋自由”

Xi Albanese.jpg

【正在行动】您如何看待澳中两国领导人6年来首次会晤的意义？