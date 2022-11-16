【闲话澳洲】家居装修的独特与多样

一．大体装修风格





汉普顿风格





这种风格的装饰具有多样性，它围绕沿海、传统、现代以及简约，营造一种休闲的氛围。Zudi 介绍说，这种风格更像是一种混搭风，因为汉普顿风格里包含了一些纹理的造型，同时它又把所有的这些纹理造型的元素给简化。



Advertisement

Credit: Zudi 张 现代简约风





这种风格使用“最少的语言去表达最多的话”，也就是去简化所有的线条，让空间非常简约明了。它的特点是将设计的色彩、照明、原材料等简化到最少的程度，对色彩、材料的质感有一定要求。



Credit: Zudi 张 轻奢风





在轻奢风格里，有的会融入一些法式元素，有的只是简单的现代轻奢风。通常这种风格会融入大理石的元素，凸显大理石的纹理，还有很多金属五金配件的穿插，给人营造一种非常奢华的效果。



Credit: Zudi 张 亲自然风 （Biophilic design）





Zudi 表示，因为新冠疫情，特别是封城隔离的经历，人们越来越希望亲近大自然，或者是给空间一些呼吸，因此亲自然风的装修风格受到越来越多人的喜爱。通常这种风格会将自然中的景转化到房屋内部，实现内部与外部的相互协调。



Credit: Zudi 张 侘寂风 （ Wabi sabi style）





它在墙面留了很多空白，凸显很质朴的基理，多采用质朴的土色原色，家具等材料多为木质结构。



Credit: Zudi 张 Zudi 说，因为澳洲的多元文化，不同民族之间的家装风格会相互影响和融合。比如很多当地的澳洲家庭非常喜欢中国具有传统古典特色的隔断、屏风、国画、或者是写意画山水画，还有人非常喜欢用书法来装饰。





“从他们的角度来讲，其实他们看到的是一种文化的魅力。他们买的并不仅仅的是一个装饰，其实他们更喜欢的是这背后的一种文化。”





二．软装和硬装





Zudi说，一座房子的室内装修风格往往是多种风格的融合。同时，对于自住房来说，软装和硬装的分配比重应该根据房子自身情况来看。





“比如开发商做的期房和现房不能够满足家庭定制化的需求，我们去帮客户做室内设计就会把20%-30%的精力放在硬装上，对于自建房，硬装大概为60%，软装40%。”





三．装修建议





Zudi分享了三点建议：





1. 要找有证和有经验的建造商，因为他们通过了系统的培训，对整体的管理有很强的意识。





2. 您可以到施工现场了解施工方的现场管理能力，整洁程度以及所用材料。





3. 可以通过朋友的推荐，或者是专业设计师的推荐寻找口碑比较好的建造商。





4. 一定要找专业的人做专业的事情，比如不能让水管工去铺地板，因为在澳洲，每一个工种都分工明确。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



