关键岗位的工人们被排除在租赁市场之外

一份新的报告研究了15类基本工人的奖励工资，发现在澳大利亚很少有地区这些工人能够负担得起租金。





“每个人的家”（Everybody's Home）是一个福利和住房团体的联盟，它编制了 "价外 "报告，发现基本工人不得不将其收入的至少三分之二用于支付房租。





在某些情况下，它可能高达四分之三。





老年护理、儿童护理、护士、清洁工、酒店管理、邮政和货运工人都是被挤出市场的人。





Maiy Azize是澳大利亚圣公会的副主任。





她说，在被迫支付如此多的工资作为租金后，基本工人的钱所剩无几。



这意味着普通的基本工人每天只剩下20美元来支付账单，支付交通费用，支付食物。如果他们是单亲家庭，他们还必须从这些钱中支付儿童保育费，这并没有给人们留下足够的钱来真正生活，并为自己的未来做准备。 - 澳大利亚圣公会副主任 Maiy Azize

报告发现，昆士兰州已经成为对租房者来说最昂贵的州之一，而在新南威尔士州和维多利亚州，对于赚取奖励工资的基本工人来说，没有可以承担得起的区域。



