关键岗位的工人们被排除在租赁市场之外

APARTMENT HOUSING STOCK

在悉尼市内的一个街区的单元外，可以看到 "供出租 "的标志。(AAP Image/Mick Tsikas) Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

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一份新的报告发现，澳大利亚各地的基本工人正被挤出租房市场，许多人至少将其收入的三分之二用于支付房租。 报告背后的 "每个人的家 "联盟，呼吁联邦政府每年建造2万套社会和经济适用房，以克服它所说的64万套住房的短缺问题。

一份新的报告研究了15类基本工人的奖励工资，发现在澳大利亚很少有地区这些工人能够负担得起租金。

“每个人的家”（Everybody's Home）是一个福利和住房团体的联盟，它编制了 "价外 "报告，发现基本工人不得不将其收入的至少三分之二用于支付房租。

在某些情况下，它可能高达四分之三。

老年护理、儿童护理、护士、清洁工、酒店管理、邮政和货运工人都是被挤出市场的人。

Maiy Azize是澳大利亚圣公会的副主任。

她说，在被迫支付如此多的工资作为租金后，基本工人的钱所剩无几。
这意味着普通的基本工人每天只剩下20美元来支付账单，支付交通费用，支付食物。如果他们是单亲家庭，他们还必须从这些钱中支付儿童保育费，这并没有给人们留下足够的钱来真正生活，并为自己的未来做准备。
- 澳大利亚圣公会副主任 Maiy Azize
报告发现，昆士兰州已经成为对租房者来说最昂贵的州之一，而在新南威尔士州和维多利亚州，对于赚取奖励工资的基本工人来说，没有可以承担得起的区域。

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