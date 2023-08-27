澳大利亚人口老龄化：专家认为移民是关键

根据政府代际报告中的预测，在未来40年内，澳大利亚65岁及以上的人口数量将增加一倍以上。





这意味着未来几年内，澳大利亚将有相当比例的人口退出劳动力市场。





经济学家和澳大利亚商业理事会（Business Council of Australia）等团体都敦促政府寻求使用移民来填补这些退休人员的空缺。





新南威尔士大学副教授马克·汉弗莱·詹纳（Mark Humphery-Jenner）表示，如果没有移民，劳动力市场的萎缩将对年轻人造成重大负担。





“因此，从本质上讲，我们正在看到收入下降，至少来自该人口比例的收入下降，以及支出增加，这将使个人所得税负担增加，可能是年轻一代人的个人所得税负担增加，这是我们在代际报告中看到的一个重大问题。移民是一种缓解这种情况的方法，尤其是如果可以通过引入年轻移民来增加整体税基，这可能有助于减轻部分负担。”





格拉坦研究所（Grattan Institute）经济政策项目主任布伦丹·科茨（Brendan Coates）表示，有充分理由鼓励移民。





“大多数移民都是在相对年轻的时候以留学生、技术移民或澳大利亚公民配偶的身份来到澳大利亚的。他们往往年轻。显然，他们会老去，但他们在劳动力市场上工作30年、40年的时间，从而减缓澳大利亚的人口老龄化趋势，并真正延缓人口老龄化。”



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其他团体则呼吁谨慎行事。





雅玛玛·阿加（Yamamah Agha）是国际定居服务组织（Settlement Services International）新移民支持部的总经理。





她说，许多移民和难民抵达澳大利亚后会面临语言支持不足等障碍。





阿加表示，澳大利亚必须改进移民系统，为移民提供更有效的支持，并充分利用他们所能提供的一切。





“在澳大利亚定居的移民劳动力，他们可以提供很多东西，但由于海外资格认证体系，他们在现行体系中被忽视了。”





詹纳教授表示，签证也是一个重大问题。





“在签证方面确实存在障碍。许多移民希望在澳大利亚就业。我们有许多在澳大利亚大学毕业的学生，他们非常想留在澳大利亚。他们在澳大利亚大学获得学历资格，积累了在这里的技能，通常还在这里建立了朋友或家人的人际网络。他们非常希望留在澳大利亚。然而，签证制度使情况变得相当困难，技术签证的申请难度可想而知。如果我们不放松其中的一些制度，将很难吸引到人才。”





詹纳教授表示，如果不进行重大改革，澳大利亚将面临人才流失到其他西方国家（如加拿大、英国和美国）的风险，澳大利亚商业理事会也有同样的担忧。



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但第二个主要问题是澳大利亚的生活成本和住房可负担性危机，许多人担心大量移民可能成为物价上涨的替罪羊。





大多数专家将矛头指向规划法律和供应。





国家内阁最近宣布了一项解决供应问题的重大政策，如果各州和领地在未来五年内达到新建120万套住房的最新目标，将获得高达30亿澳元的资金支持。





科茨表示，这是一个良好的开端。





“这是我们需要采取的措施之一，确保各州能够提供所需的住房，以容纳不断增长的人口。我们还应该密切关注基础设施建设，确保在合适的地方建设合适的基础设施来管理人口增长。但归根结底，我们要尽最大努力为人口增长做好规划，确保我们能够保持民众对移民的支持，尤其是技术移民，因为他们确实为澳大利亚社会带来了巨大的利益。”





詹纳教授表示，宣传移民的好处也是关键。





“鼓励更多移民对政治家来说似乎是具有挑战性的，他们担心会引发选举的反弹，政治家应该事先管理好他们的信息传递。通过向澳大利亚民众宣传，鼓励更多移民对每个人都有帮助。这不仅仅是指更多技术移民本身，还包括更多能够实现家庭团聚的移民，这有助于使澳大利亚成为对移民更具吸引力的目的地。从中，澳大利亚人也会获益。生产力的提高、创新的增加、多样性的增加都会带来明显的好处，这有助于提高整体生产力和帮助国家发展。”





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