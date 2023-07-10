在澳洲寻求金融理财师服务今后可以更省钱？Play10:27下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.56MB) 在澳洲，金融规划师将被允许简化提供给咨询者的计划书的内容，这将为消费者带来什么好处呢？新的财政年度已经开始了，联邦政府此前宣布了改革金融市场的措施，其中包括减少政府监管的繁文缛节，为消费者在寻求金融服务时减少成本。南澳大学商学院金融规划专业讲师袁国栋博士举例介绍说，金融规划师将被允许简化提供给咨询者的计划书的内容，这样做将为消费者节省资金。点击收听完整采访本节目仅为嘉宾观点欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE关注2023北约峰会：乌克兰加入北约时机未到？现场看女足未能如愿 中国游客申请澳洲访客签证频遭拒分享Latest podcast episodes澳洲和德国签署10亿澳元军备协议 基廷抨击北约秘书长为“大傻瓜”SBS 晚新闻 (10/7/2023)关注2023北约峰会：乌克兰加入北约时机未到？澳洲政府即将推出免费工具帮助戒赌