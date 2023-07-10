在澳洲寻求金融理财师服务今后可以更省钱？

新的财政年度已经开始了，联邦政府此前宣布了改革金融市场的措施，其中包括减少政府监管的繁文缛节，为消费者在寻求金融服务时减少成本。





南澳大学商学院金融规划专业讲师袁国栋博士举例介绍说，金融规划师将被允许简化提供给咨询者的计划书的内容，这样做将为消费者节省资金。





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