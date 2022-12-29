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【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点

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sail photo (credit by Echo Zhou).jpeg

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Published 29 December 2022 at 8:35pm
By Lucy Chen
Source: SBS

一年一度的悉尼至霍巴特帆船大赛（Sydney to Hobart Yacht Race）是澳洲从1945年以来的夏日圣诞传统。

Published 29 December 2022 at 8:35pm
By Lucy Chen
Source: SBS
大赛起点从悉尼湾出发，到终点站塔斯马尼亚的霍巴特，赛程总共1170公里。

所谓的外行看热闹，内行看门道，在围观这个比赛的时候，怎样才能看得更内行一些呢？

悉尼帆船教练Echo周为SBS普通话的听众朋友解释了其中的一些门道。
Ms. Echo Zhou.jpeg
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