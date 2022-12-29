【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点Play09:31SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.71MB)Published 29 December 2022 at 8:35pmBy Lucy ChenSource: SBS 一年一度的悉尼至霍巴特帆船大赛（Sydney to Hobart Yacht Race）是澳洲从1945年以来的夏日圣诞传统。Published 29 December 2022 at 8:35pmBy Lucy ChenSource: SBS大赛起点从悉尼湾出发，到终点站塔斯马尼亚的霍巴特，赛程总共1170公里。所谓的外行看热闹，内行看门道，在围观这个比赛的时候，怎样才能看得更内行一些呢？悉尼帆船教练Echo周为SBS普通话的听众朋友解释了其中的一些门道。READ MORE华人摄影师梁家源拍摄第77届悉尼至霍巴特帆船赛：“险些掉进海里”READ MORE健身课堂：扬帆出海初体验欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【华人故事】疫情期间在政府部门用普通话为社区服务获得殊荣2022再回首SBS普通话晚新闻（29/12/2022）夏季溺水事件频发 热浪、酒精、疫情或是罪魁祸首