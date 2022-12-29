【健身课堂】 悉尼到霍巴特帆船赛看点

大赛起点从悉尼湾出发，到终点站塔斯马尼亚的霍巴特，赛程总共1170公里。





所谓的外行看热闹，内行看门道，在围观这个比赛的时候，怎样才能看得更内行一些呢？





悉尼帆船教练Echo周为SBS普通话的听众朋友解释了其中的一些门道。



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