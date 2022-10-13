【健身课堂】：推着婴儿车去跑步

SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】：推着婴儿车去跑步Play08:59SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.23MB)Published 13 October 2022 at 5:01pm, updated an hour ago at 5:05pmBy Lucy ChenSource: SBS 叶翰林先生每天下班第一件事，就是带上妻子，推着婴儿车去跑步。Published 13 October 2022 at 5:01pm, updated an hour ago at 5:05pmBy Lucy ChenSource: SBS叶先生的小宝贝现在才十一个月大，但是，每天黄昏，他都坐在婴儿车里面，和爸爸妈妈一起体验跑步的乐趣。他说，一开始婴儿会在车里面哭闹，但是现在小朋友已经很习惯“参加”家里的户外运动了。与此同时，叶先生注意到，每次跑完步，他的妻子也笑得特别开心。AdvertisementSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿健身课堂：如何考个帆船初级证书？健身课堂：练习钢管舞减轻了我的“身材焦虑”分享Latest podcast episodes【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？世界上八分之一的鸟类濒临灭绝SBS晚新闻(13/10/2022)SBS早新闻（10月13日）