【健身课堂】：推着婴儿车去跑步

叶先生的小宝贝现在才十一个月大，但是，每天黄昏，他都坐在婴儿车里面，和爸爸妈妈一起体验跑步的乐趣。





他说，一开始婴儿会在车里面哭闹，但是现在小朋友已经很习惯“参加”家里的户外运动了。





与此同时，叶先生注意到，每次跑完步，他的妻子也笑得特别开心。





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