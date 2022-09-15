健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿

SBS 普通话电台其他收听方式 健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿Play08:10SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.48MB)Published 15 September 2022 at 3:48pmBy Lucy ChenSource: SBS “我一开始用英语上健身课的时候也会吃螺丝。”兼职健身教练、华人留学生戚董懿笑着说。 （点击图片收听完整采访）Published 15 September 2022 at 3:48pmBy Lucy ChenSource: SBS在上海读大学的时候，董懿参加了大学的篮球队。为了增强自己在打球中的对抗能力，他开始阅读一些健身书籍，并接触了健身操。到澳洲留学后，学习之余，董懿还是坚持原来喜欢锻炼的习惯，成为了寄宿家庭附近的一个健身房的会员。但是，由于他在上健身房的团操课时表现很好，引起了那里的主教练的注意，在经过进一步的培训和实习之后，他成为了一名健身教练。Advertisement（点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE《健身课堂》：怎样迈出健身运动的第一步？【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？健身课堂：自由搏击健身课堂：成人移民初学游泳技能健身课堂：如何与家人一起健身？分享Latest podcast episodes世卫组织研究发现：新冠病毒并未远离【民生】澳洲“蛋”业在洗牌，价格会让咱继续肉“疼”吗？农场负责人答疑SBS早新闻（9月15日）【观点】“澳大利亚不太可能进入经济衰退”