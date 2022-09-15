健身课堂：当兼职健身教练的华人留学生戚董懿

在上海读大学的时候，董懿参加了大学的篮球队。为了增强自己在打球中的对抗能力，他开始阅读一些健身书籍，并接触了健身操。



到澳洲留学后，学习之余，董懿还是坚持原来喜欢锻炼的习惯，成为了寄宿家庭附近的一个健身房的会员。





但是，由于他在上健身房的团操课时表现很好，引起了那里的主教练的注意，在经过进一步的培训和实习之后，他成为了一名健身教练。





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