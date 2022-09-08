SBS 普通话电台其他收听方式 【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？Play09:07SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Supplied下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.35MB)Published 8 September 2022 at 9:35pmBy Lucy ChenSource: SBS “比赛前最后一周的训练反而可以放慢脚步，轻松跑，但是要保证一定的跑量。”跑步爱好者徐敏慧说。 (点击图片收听完整采访）Published 8 September 2022 at 9:35pmBy Lucy ChenSource: SBS9月18日，悉尼国际马拉松比赛即将举行。前来参加这届马拉松的讲中文的跑者将可以看到，现场有中文志愿者为大家提供服务。负责这次志愿者活动的悉尼华人跑步团体跑魔的负责人徐敏慧接受本台采访，介绍了在比赛前的一周以及比赛当天的注意事项。Advertisement （以上观点非专业医生意见，仅供参考，马拉松运动有风险，参加前请咨询您的医生。点击图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes雇佣更多残障人士 帮澳洲旅游行业应对雇员短缺澳洲药价要降了SBS晚新闻（9月8日）免费彩虹热线计划开启 为华语性少数社区提供支持