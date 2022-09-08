【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？

9月18日，悉尼国际马拉松比赛即将举行。





前来参加这届马拉松的讲中文的跑者将可以看到，现场有中文志愿者为大家提供服务。





负责这次志愿者活动的悉尼华人跑步团体跑魔的负责人徐敏慧接受本台采访，介绍了在比赛前的一周以及比赛当天的注意事项。





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（以上观点非专业医生意见，仅供参考，马拉松运动有风险，参加前请咨询您的医生。点击图片收听完整采访）





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