澳洲一中学为何在学校开设托尼老师培训班？

悉尼西南部的巴斯中学（Bass High School）在教室里开设了一家美发沙龙，正在用剪刀和理想把男孩们变成理发师。





查尔斯·洛穆（Charles Lomu）是这家美发沙龙的负责人，他负责指导数十名学生参加为期10周的这一项目，这些学生都是14至17岁的青少年。





他说：“参与理发项目的学生在这里学习如何理发，也有女生在这里学习如何编辫子。因此，学校里的学生也会来这里，让项目中的学生免费为他们做头发。”





去年年底，负责学生参与的班主任莫娜·哈米德（Mona Hamed）与非营利组织ACE联合发起了这项计划。





该计划是专门为那些经常旷课或停学、有违法风险或对毕业不感兴趣的学生设计的。





哈米德说：“我们的一些学生经历过暴力、流离失所、经济困难等复杂情况，这往往会影响他们的教育历程，因此，在巴斯中学，我们努力加强教育的重要性，并尝试在理发和辫子编织课程中创造相关性。”





要想留在这个项目中，学生们必须避免停学，表现得有礼貌并按时上课。据这些学生说，这些条件正在发挥作用。





一位男学生说：“比如，我在剪头发的时候，可以和他们聊天，问问他们今天过得怎么样。这样的环境很好。”





另一位男学生说：“ 这让我感觉很好 因为我以前总是打架 但现在我不打架了。”





一位女学生：“我肯定变得更自信了。我喜欢做头发，喜欢和她们聊天，这非常好。”





参与该计划的一位男学生说：“在参加该计划之前，我真的很迷茫，对人生没有规划。但参加完项目后，我觉得自己有了爱好，想好好学习。”



这所中学已经有学生在自己的商业咖啡馆接受培训，现在还在筹建一个汽车棚。





就业顾问萨米亚·查米（Samia Chami）表示，学校正在为青少年培养的技能不仅仅局限于学习渐变式发型和扎辫子。





“对这些学生来说，就业途径是一个巨大的机会。是的，这是一个理发和美发沙龙，但学生们并不是因为想成为理发师或美发师才进入这个项目的。我们努力培养他们的就业技能，如果他们选择离开学校，这些技能可以转化为就业能力，为他们提供大量的校外就业机会。”





学校校长马丁·托埃托鲁（Martin Toaetolu）表示，虽然他知道学生们会对美发沙龙感兴趣，但受到如此大规模的欢迎还是让他感到吃惊。





“有些学生以前从未摸过剪子，他们肯定不了解美发或理发知识，看到他们有目的、有针对性地参与进来，这让情况大为不同。”





这些学生不仅在这里学会了理发和编辫子。他们还将自己的技能带出校门。





安杰洛·罗迪（Angelo Rodi）就是其中之一，他在巴斯中学就读时就曾被邀请参加该项目。





罗迪说：“我经常惹麻烦，被停学、留校察看，以引起别人的注意。我最终触犯了法律。这个项目让我大开眼界。它让我认识了自己，找到自我以及我的长处。”





虽然只有16岁，但安杰洛在当地一家美发沙龙积累工作经验的同时，还找到了一份全职工作。他说，该项目为他提供了一个在学校从未梦想过的人生起点。





他说：“我从来没想过学校里会有理发店。我甚至不知道会有这样的事情发生。我只是说，你知道吗？我会去做的，我会去尝试一下，我真的感觉到了与理发的联系。机会一直都在生活中，就看我能不能抓住。我已经厌倦了做以前那个试图给别人留下深刻印象的自己，开始真正为了自己做事。”



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