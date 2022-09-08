雇佣更多残障人士 帮澳洲旅游行业应对雇员短缺

SBS 普通话电台其他收听方式 雇佣更多残障人士 帮澳洲旅游行业应对雇员短缺Play04:38SBS 普通话电台其他收听方式 Mau Power Credit: Bertrand Tungandame下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.24MB)Published 8 September 2022 at 9:23pmBy Laurie LawiraSource: SBS 政府已经拨款330万元，展开一个培训项目，帮助小生意业主招聘和留住旅游行业中的残障求职者。 （点击图片收听完整报道）Published 8 September 2022 at 9:23pmBy Laurie LawiraSource: SBS上周的工作与技能峰会上，政府和商业委员会达成了一个理解备忘录，承诺将共同找到一条通道，让残障人士得到工作机会。但是权益发声者之一，前反歧视残障人士专员格雷尔.英内斯（Graeme Innes）说，问题不仅存在于招聘这个环节。他说，就算残障人士得到了工作，他们还会继续遭遇很多障碍。Advertisement（点击图片收听完整报道）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】马拉松比赛前的一周该如何备赛？澳洲药价要降了SBS晚新闻（9月8日）免费彩虹热线计划开启 为华语性少数社区提供支持