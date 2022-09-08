雇佣更多残障人士 帮澳洲旅游行业应对雇员短缺

上周的工作与技能峰会上，政府和商业委员会达成了一个理解备忘录，承诺将共同找到一条通道，让残障人士得到工作机会。





但是权益发声者之一，前反歧视残障人士专员格雷尔.英内斯（Graeme Innes）说，问题不仅存在于招聘这个环节。





他说，就算残障人士得到了工作，他们还会继续遭遇很多障碍。





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