【观点】退休公积金改革对您的影响有多大？

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Having $1.1 million in superannuation is no guarantee of a comfortable retirement, research shows. (AAP)

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允许澳大利亚人提前领取SUPER以应对目前的困境的做法，是否符合当初设立SUPER基金的初衷？

近日，澳大利亚国库部长查默斯提出对澳大利亚的退休公积金（superannuation）制度进行全面改革，这可能意味着对提早领取退休公积金加以严格限制。

退休储蓄计划是上一届联盟党政府的一个重大的政策断层线，它允许澳大利亚人在新冠疫情期间提早领取退休公积金。

工党希望阻止澳大利亚人提前从他们的退休公积金中提款。

目前，澳大利亚人可以基于多种原因提前提取退休公积金，包括支付牙科护理费用和偿还房贷。

南澳大学商学院的高级讲师邓欣分析认为，目前关于退休公积金可能会进行的税务补偿方面的改革其实和99%以上的人都没有关系。

与此同时，邓欣认为，允许澳大利亚人提前领取SUPER以应对目前的困难的做法，不符合当初设立SUPER制度的初衷。

另据报道，国库部新的模型表明，十分之一的澳大利亚人将在 30 年内受到政府改变SUPER退休公积金税收优惠的影响。

此前一项新的民意调查显示三分之二的选民支持工党的提议。

最新的超过1500人参与的一项新闻调查显示，三分之二的选民支持改革，其中64%的人赞成，约29% 的人反对，少数人尚未决定。

本节目为嘉宾观点，不代表本台立场。

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政府承诺结束“退休公积金之战” 这对澳大利亚人意味着什么？

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