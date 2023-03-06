【观点】退休公积金改革对您的影响有多大？

近日，澳大利亚国库部长查默斯提出对澳大利亚的退休公积金（superannuation）制度进行全面改革，这可能意味着对提早领取退休公积金加以严格限制。





退休储蓄计划是上一届联盟党政府的一个重大的政策断层线，它允许澳大利亚人在新冠疫情期间提早领取退休公积金。





工党希望阻止澳大利亚人提前从他们的退休公积金中提款。





目前，澳大利亚人可以基于多种原因提前提取退休公积金，包括支付牙科护理费用和偿还房贷。





南澳大学商学院的高级讲师邓欣分析认为，目前关于退休公积金可能会进行的税务补偿方面的改革其实和99%以上的人都没有关系。





与此同时，邓欣认为，允许澳大利亚人提前领取SUPER以应对目前的困难的做法，不符合当初设立SUPER制度的初衷。





另据报道，国库部新的模型表明，十分之一的澳大利亚人将在 30 年内受到政府改变SUPER退休公积金税收优惠的影响。





此前一项新的民意调查显示三分之二的选民支持工党的提议。





最新的超过1500人参与的一项新闻调查显示，三分之二的选民支持改革，其中64%的人赞成，约29% 的人反对，少数人尚未决定。





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