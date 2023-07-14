在新南威尔士州如何成为注册建筑师

想在新南威尔士州成为一名注册建筑师 (Architect) 一定是许多建筑从业者的梦想。想要做一个合格的建筑师需要做哪些准备？





新南威尔士州注册建筑师考官、Enhance Project的Leo表示学历与工作经验都非常重要。





对于注册建筑师而言，新南威尔士州要求本地学历是完成本科与硕士，海外学历则需得到统计认证。此外还需做一项有关建筑行业的假设项目来考核从业经验。





在新南威尔士州建筑师注册委员会 (Architecture Registration Board) 进行的考试需要首先提供相关行业的工作证明。





之后便是笔试选择题与面试环节。考核在整个建筑流程框架中不同板块的经验。





同时Leo也强调，在考核中的面试环节需要建立知识框架。设计、施工、自行开事务所等几个环节清晰罗列可以让考官看到专业程度，同时也能避免考试紧张。





即便是遇到了没有经历过的问题，Leo坦言也可以按自己的理解去阐述。作为考官更希望看到处理问题的能力，而非墨守成规的答案。





在完整的考核流程中，Leo通过不断地面试发现考生普遍在施工监理这一环节比较薄弱。主要包括合同款的审批、时间延长、附加款项等问题。此外还需注意施工招标与入住许可中的一些突发情况。





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