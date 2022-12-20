年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】

房贷利率上升，目前澳大利亚政府是否应该出手帮助降低房贷利率，减轻民众的还贷压力？





南澳大学商学院的高级讲师邓欣分析了房贷利率上升对经济和民生产生的利弊。







（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）







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