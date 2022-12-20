SBS 普通话电台其他收听方式 年关将至，如何应对房贷利率升高的担忧？【观点】Play08:02SBS 普通话电台其他收听方式 【定息房貸利率超低！】專家： 不是人人適合 Credit: "interest rate" by mikecohen1872 is licensed under CC BY 2.0下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.35MB)Published 20 December 2022 at 11:31amBy Lucy ChenSource: SBS 目前的房贷利率上升，谁应该为此“负责”？是高通胀率？还是政策制定者缺乏远见？Published 20 December 2022 at 11:31amBy Lucy ChenSource: SBS房贷利率上升，目前澳大利亚政府是否应该出手帮助降低房贷利率，减轻民众的还贷压力？南澳大学商学院的高级讲师邓欣分析了房贷利率上升对经济和民生产生的利弊。（本节目为嘉宾观点，不代表本台立场）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【健身课堂】在悉尼学习女子防身技巧【健身课堂】悉尼的李小龙功夫迷们南天寺迎来新年朝山大会【现场说法】安全带没系好被罚款 可能免罚的“牛奶工抗辩”是什么？