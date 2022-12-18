假期消费如何把钱花在刀刃上？如何培养孩子金钱观？理财师为您支招

美国一家理财公司NerdWallet最近发布的假日购物报告指出，在2021年使用信用卡支付礼物的美国假日购物者中有31%的人还没有还清欠款。





各大商家的圣诞新年促销活动也让我们在不知不觉中想要花更多的钱去打造完美的节日假期。





在大促活动到来之际，如何做好家庭预算把钱花在刀刃上？父母如何利用假期培养孩子的金钱观？





SBS普通话记者林沫对话来自墨尔本JTCA家同会计事务所的资深理财师蔡亚峰，聊聊“提高家庭理财观”和“培养孩子金钱观”的话题，给大家一些财务建议，帮助更多的朋友关注理财规划。



理财师是做什么的？

说到理财，人们的第一印象往往是投资基金股票或是购买一些理财产品，但理财的范围远比我们想象的要广得多。那么，理财师到底是做什么的？





蔡亚峰首先解释了理财师的感念，“简单说，我们的价值就是协助家庭实现财富愿景。从开源到节流，从投资分析到家族传承，从消费规划到现金流等等都属于我们的服务范畴。”





“如果你有个目标，比如送两个孩子到私校，再买套投资房，或想用养老金投资，但不知道如何进行，就可以请理财师告诉你你可能要做什么，才能实现你的财富愿景。这个就是理财师的价值。”



分清“想要”和“必要”

在谈到假日理财建议时，理财师蔡亚峰强调，消费者要分清“想要”和“必要”的概念。





“比如孩子上大学，还打工，必须要一辆汽车，但孩子自己可能想要一辆奔驰车。那么，汽车是必要的，但是想要的是奔驰车。”





蔡亚峰认为，必要的消费是家庭预算中必不可少的一部分，但至于是不是要买自己想要的商品，就要看家庭的财富水平和财富观了。





对于假日理财的建议，蔡亚峰认为大家可以提前做好规划，比如这个假期大概会买什么东西或是去哪里玩，家人们可以一起商量，确认必要的东西是什么。



如果没有购买必要物品的计划，可以避免参加像Boxing Day这种促销活动，因为人的欲望很容易被激发和调动，造成冲动消费。 蔡亚峰

其次，如果是假期出游，家长可以多给孩子用钱的机会，并询问他们选择A产品而不是B产品的原因，启发孩子多去思考。





最后，如果是在家附近游玩或是招待亲朋好友，也可以给孩子一些购物卡让他们参与采购，鼓励他们发现一些看似不起眼但频率高的消费，比如咖啡和外卖。



什么是“摩卡效应”？

说到咖啡，在经济学上还有一个“摩卡效应”的说法，说的就是生活中有很多看上去不起眼的小习惯，但如果发生的频率很高，久而久之加起来就是一比不小的开支。





理财师蔡亚峰举例说：“比如你和你先生，每天在外面买饮品，你一天一杯奶茶，他一天一杯咖啡。”



一天10澳元支出，一年工作200天，一年至少2000澳元，10年下来，2万澳元都不止。 蔡亚峰

价钱不高但频率高的消费还有很多，比如咖啡、奶茶、外卖和香烟等。蔡亚峰建议大家断舍离这些小而不起眼的高频消费，试着改变一些小的消费习惯，把消费习惯转变成储蓄习惯，久而久之可能会有意外的收获。



如何培养孩子的财商？

圣诞新年假期到来之际也恰逢学校假期，在这段时间里，家长往往会有更多的时间和孩子相处，所以假期也不失为一个培养孩子“金钱观”的好时机。





在谈到如何培养孩子的金钱观时，理财师蔡亚峰分享了他在十多年的从业经历中看到的西方家庭在培养孩子金钱观时的一些做法。





蔡亚峰说，西方家庭在培养孩子金钱观时会告诉他们工作的重要性，以及三个存钱罐理论——一个罐子存钱、一个罐子花钱、一个罐子给予他人。



要工作，因为家长希望孩子知道，工作可以带来收入。

要学会花钱，但是要告诉孩子花出去的钱有用来投资的钱（比如定期存款和金融产品）和消费支出（比如在吃穿上面的支出）。

要会存钱，以应不时之需。

要有捐助和回馈亲友和社会的习惯，比如在圣诞节向一些慈善机构捐献善款。

最后，蔡亚峰强调每个家庭对金钱和财富的观念有所不同。节目中谈到的理财观只是希望大家可以正确地分析和理解自己的实际需求和消费习惯，一方面是更好地为家庭开支做好预算，另一方面也是为培养孩子的财商起到一个榜样作用。





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本节目仅供一般性参考，并不提供任何个案建议，内容受作者原创保护，如需专业理财建议，请咨询持牌理财师。





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