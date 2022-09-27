华人导游细说大英博物馆

SBS 普通话电台其他收听方式 华人导游细说大英博物馆Play08:29SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (7.77MB)Published 27 September 2022 at 12:51pm, updated 9 minutes ago at 3:28pmBy Lucy ChenSource: SBS 疫情期间，来自中国的游客大幅减少，安然通过在自媒体平台发布系列视频《安然遇见英国》把大英博物馆的珍藏深入浅出介绍给全球华人观众。（点击图片收听完整采访）Published 27 September 2022 at 12:51pm, updated 9 minutes ago at 3:28pmBy Lucy ChenSource: SBS安然在移民英国之后，见证了中国游客的变化，也细致入微地观察到了他们对艺术馆的兴趣。她发现，来自中国的游客越来越多，艺术馆却很少有会讲中文的导览。于是她决定去报考英国蓝牌导游证，以便能为游客提供更好的导游服务。疫情期间，来自中国的游客大幅的减少，安然在自媒体上做了系列视频《安然遇见英国》，没想到，观众反应热烈，让她成了一名博物馆的网红导游。Advertisement（点击文首图片收听完整采访）SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodes【安居澳洲】孩子18岁之后要做什么？澳洲社区篮球运动机制完善 华人小朋友踊跃参加训练【健身课堂】“经历运动伤害后，练习普拉提帮我恢复”：Helen支说“IT 转电工我在澳洲用了四年半” 悉尼电工David的故事