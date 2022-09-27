华人导游细说大英博物馆

安然在移民英国之后，见证了中国游客的变化，也细致入微地观察到了他们对艺术馆的兴趣。她发现，来自中国的游客越来越多，艺术馆却很少有会讲中文的导览。于是她决定去报考英国蓝牌导游证，以便能为游客提供更好的导游服务。









疫情期间，来自中国的游客大幅的减少，安然在自媒体上做了系列视频《安然遇见英国》，没想到，观众反应热烈，让她成了一名博物馆的网红导游。





Advertisement

（点击文首图片收听完整采访）





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。