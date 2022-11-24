“我为了活命而逃”——沃尔玛大规模枪击案的混乱场面

就在一名枪手在科罗拉多州 LGBTQ 夜总会杀了 5 人、伤了 17 人的几天之后，美国又发生了一起大规模的枪击事件。





这一次是在弗吉尼亚州切萨皮克的一家沃尔玛商店。





切萨皮克警察局长马克·索莱斯基说：“六名受害者已经死亡。四名受害者在当地医院，目前情况不明。我们相信，嫌疑人死于自己所造成的枪伤。”





警察局长发表讲话后不久，第七个人也死亡了。





就在周二晚上枪击案发生之前，这家商店很忙，人们在感恩节假期前囤货。几名员工聚集在休息室里。这时，商店经理走了进来，开枪射杀。布莱安娜·泰勒就在那间休息室里。





她说：“我们在晚班开始时就到了那里。我们都是货架组的一员，所以，在晚班开始时，每个人都在休息室开会，以便，你知道，促进并搞清楚我们将要在哪里工作。你知道，我们在哪里整理货架。差不多就在我的组长说，‘好吧，伙计们，你们知道，今晚我们将不会很忙。’ 我一抬头，我的经理转过身，向休息室里的每个人开了抢。感谢上帝，一颗子弹没打中我。我不会撒谎。我真的看着他。我看到枪还冒着烟，尸体相继倒了下去。”





她说，起初她还认为这是一场绘声绘色的枪击演习，因为枪击演习在美国已经成为常态。





“我认为这就像是一种类似测验的东西。就像，你知道，他们如何，好吧，这个，如果我们确实有一个活跃的枪手，那么这就是你应该做出的回应。所以，我仍然站在那里，我只是看着每个人都扑倒在地板上，我想，这是怎么回事？我真的没有意识到我们正面临着一场枪杀袭击，而你的经理正是在做这件事情的人。我认为看到他在枪杀我们让我失望至极。这原本可以是任何其他人。我想，天哪。但这是我的经理，你知道，我不认为，他真的在做这件事。但是，是的，他刚刚开了枪，他真的就是这样做的。他没有瞄准任何特定的人。他是用枪扫遍了整个房间。”





直到看到血迹，泰勒女士才明白到底发生了什么。





“我真的整个人都凝固了。我只是站在那里。就像我现在真的可能死了，但我向你保证。我不知道该怎么办。其他人都开始卧倒。但我真的就像我说的那样，我以为那是假的。所以， 我真的只是站在那里，然后我想，这是怎么回事？然后，我并没有移动，直到我看着我的同事，她的脖子在不停地流血，我才醒悟过来。一旦我看到血，我就想，哦，这是真的。然后我才意识到，你必须跑。然后，我差不多就是为了活命而逃。”





枪声响起时，杰罗米·巴沙姆 (Jeromy Basham) 正和家人在商店里为感恩节购物。他描述了枪击事件发生后导致的混乱场面。





“我看到三个人倒下，我看到另一个人的尸体在一辆购物车里，就被推了出来。我在里面，听到几声枪响。听起来那并不像是枪声，但它必须是。然后，它绝对安静了几秒钟，然后每个人都在同一时间开始大喊大叫。我们都竭尽全力地往外跑。他们不让我们做任何事情，只能站在那些金属架后面张贴的声明旁边。他们让我们待在那里因为他们不知道发生了什么或将要发生什么。前面有一个人倒下了，现在他们已经运送了更多的尸体。我很确定至少有四个。另一个人也去世了，尸体被抬进了停在这儿的救护车里。”





不明身份的枪手使用了手枪。





沃尔玛公司在一份声明中表示震惊。





弗吉尼亚州州长格伦·扬金在大规模枪击事件发生后发表了讲话，这是该州两周内发生的第二起枪击事件。





11月13日晚，位于弗吉尼亚州夏洛茨维尔的弗吉尼亚大学发生枪击事件，造成3人死亡、2人受伤。包括三名死者在内的四名受害者都是 U-V-A 橄榄球队的成员。





“让我从一个令人震惊、赤裸裸的现实开始，即两周内我们在弗吉尼亚联邦发生了两起可怕的暴力行为，这绝对给我们带来了愤怒、恐惧和深深的悲痛。令人恐惧的 UVA 谋杀案仍在积极的调查中……这是一起可怕的事件。今天早上，在弗吉尼亚联邦，我们再次彻底地心碎了。”





迈克尔·胡珀 (Michael Hooper) 是收治受害者的森塔拉·诺福克总医院的首席医疗官。





他说：“情况仍然如此。不幸的是，我们有两个人去世了。我们的重症监护病房里有两个人危在旦夕，还有一个病人情况良好。”





美国总统乔·拜登发表声明说：“由于又一次可怕和毫无意义的暴力行为，今年感恩节全国将有更多张桌子出现空位。作为一个国家，我们必须团结起来......我们必须采取更大的行动。”







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