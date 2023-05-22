印度总理到访巴新澳洲 美国加强巴新军事力量

美国国务院表示，新的防务协定将“加强安全合作”并“提高巴布亚新几内亚国防军的能力”。美国还将寻求加强该地区的救灾工作，并将提供援助，打击非法捕鱼。该协议将让美国增加在巴布亚新几内亚周边的军事力量。其中一个地点可能是马努斯岛上的隆布鲁姆海军基地，目前澳大利亚正在帮助重建这个海军基地。





巴布亚新几内亚总理马拉佩表示：期待获得包括印度在内的、同区域国家的支持。“我们是全球权力博弈的受害者。” 他指出。





部份巴布亚新几内亚人担心本国被当成与中国影响力博弈的棋子。



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印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）说：“在这个充满挑战的时刻，印度与其太平洋岛国朋友并肩作战。”





澳大利亚国防工业部长帕特·康罗伊（Pat Conroy）对美国在南太平洋区域事务参与表示欢迎。 他说：“安全不仅仅是关于热战，也关乎气候变化、自然灾害以及各国之间和平共存的权利 。”





印度总理莫迪抵达澳大利亚。印澳两国领导人将进行会谈。





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