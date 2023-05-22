SBS晚新闻（2023年5月22日）Play05:27SBS Mandarin evening news Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.48MB) 今年7月起托儿补贴上调：澳洲家庭将如何受益；澳洲政府推出原住民议会之声宣传计划；澳洲一大型连锁企业试行四天工作周。（请点击播放键收听详细内容）欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE7月起托儿补贴上调：澳洲家庭如何受益？ 未来托儿服务能否免费？澳大利亚又一大型连锁企业试行四天工作周话费纷纷涨价？专家教你如何省澳洲出现招聘广告要求ChatGPT技能 AI将给工作场所带来什么变化？分享Latest podcast episodes印度总理到访巴新澳洲 美国加强巴新军事力量希腊选举：执政党胜利但可能需要举行第二次选举【SBS新闻快报】 “原住民之声”是怎样的机构？公投何时举行？【SBS新闻快报】中国买家蜂拥而至 霸占澳洲高端房产市场