澳大利亚还是热门的移民目的国吗？

根据最近澳广ABC电视新闻的报道，澳大利亚父母签证申请大量积压。截至到今年5月末，大约有138，508万份父母签证申请等待获批。等待的周期长至30到50年。政府对移民制度的审查显示，这一缺口可能会有损澳洲作为热门移民国的名声，影响一些移民入驻澳洲的决心。





而5月中旬，由于投资移民签证审批一再拖延，华人投资移民的申请者在悉尼、墨尔本和布里斯班三地同时举行抗议活动。





另外，根据新州政府5月底的最新决定，新西兰、芬兰、德国、印度、日本、挪威、瑞士和南非的公民以个人身份在澳大利亚买房不需要缴纳印花附加税或土地附加税。





这些因素会否影响到华人申请移民澳洲的数量？澳大利亚究竟还是不是热门移民目的国呢？鉴于这些问题，记者海伦采访了澳洲纽星达教育移民的合伙人、持牌的移民代理Kirk Yan。请点击图标，收听播客！





(以上为嘉宾观点，不代表本台立场)



READ MORE 付费申请父母PR至少12年后才可能获签，你还有兴趣申请吗？

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。





