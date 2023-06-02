澳大利亚有着广大的酒水市场，但是，在这个市场上，似乎很难看到一种东亚人喜爱的酒水类型——中国白酒。





但是，随着华人移民的增加以及社会对白酒认可度的提高，澳大利亚的白酒市场正在迅速增长。





居住在布里斯班的华人Jeff黄看准了这个商机。



如何打开本土市场

黄先生告诉SBS中文普通话节目，他出身“酿酒世家”，从小在酒厂“摸爬滚打”的经历让他对中式白酒情有独钟。





“大概是明末清初的时候，1636年，我家就开始酿酒了，传了好几代。”他说，“我从小学、初中，就在酒厂里面学习酿酒、调酒、品酒。有一坛五十多年的老酒，两年前才起坛，我就把它运来了澳洲。”





从无到有是无疑是困难的，选址、做试验、申请酒牌陆陆续续花费了三周的时间。





Harry Zhao是这家布里斯班中国白酒厂的市场经理。他告诉SBS中文节目，近几年，中国白酒在澳洲曾长期属于市场真空区域。但最近几年，已经有像他所在的酒厂这样的经营者入市，试图填补这一空白。





“酒厂本身是2020年成立，到现在差不多是三年多的时间，那么酒厂前期主要是选址，然后做各种实验，包括澳洲的白酒的酒牌的申请，因为政府之前在这方面是没有这方面的行业标准的，澳洲也就是这几年才开始陆续有白酒的本地的酒厂的出现，所以这个市场可以说属于一个空白。”





Credit: Jeff Huang



白酒对澳洲人是一种陌生的酒类，其浓烈呛辣的口感很容易让初常者望而却步。





虽然在澳大利亚人每年19.1千万升酒精中，白酒占到的比例仍然是极少数。在澳洲，从业者们正在对白酒本身做出调整，适应澳大利亚的酒水市场。





对于黄先生而言，问题的答案在于改变白酒的饮用方式。





“比如适合年轻人喝的，俗称为‘买醉酒’，（追求）晕乎乎的感觉。针对这类人，就要与当地酒吧合作，用白酒去勾调。”黄先生说，这是一种保留“白酒口感”的做法。





澳大利亚适合本地酿酒吗？





黄先生说，选定昆州作为酒厂地址，主要是考虑到水土。





在比较了澳洲多地的水源后，黄先生发现，布里斯班河上的水库水为白酒提供了干净、优质的水源。





另外，（酿）酒的正常温度是25摄氏度，这边的平均温度也是25度左右，冬天不冷，酿酒是最合适的。只是冬天干燥一些，酿酒时进行保湿处理，把水分吃透就好了。 Jeff 黄





布里斯班发达的农业也为酿酒业提供了基础。





Credit: Jeff Huang



根据昆州农业部的数据，在2022至23年度，澳大利亚的农业产值预计将达到231亿澳元，其中，谷物生产占到总产值的21%。





昆士兰生产全澳65%的谷物高粱，这为以高粱为主要原料的中国白酒提供了极大的便利。





“澳大利亚最大的高粱产区就在昆士兰，Toowoomba是高粱种植基地，我们就从农产进粮食，从农户直采。”Harry补充说。





“澳大利亚的高粱和中国的相比，首先就是绿色无污染，这边空气水质都好。再就是品种也是有很大区别的，所以也要进行试验，看怎么样把中国传统工艺适用于澳洲粮食的特点。”





在澳大利亚酿制白酒的挑战





华人移民数量的增加和澳中两国贸易往来的持续和扩大，为在澳大利亚开拓白酒市场提供了充分条件。





但是，另一方面，白酒作为一种“舶来品”，在澳大利亚也面临着独特的挑战。





首先就是“白酒”二字的使用权。如果直译为“White Wine”，就会和液态发酵的烈酒类相混淆，无法体现粮食酿制、固态发酵的中国白酒的性质。





之前很多企业已经买了地要建房，但就是批不下来白酒两个字而放弃了。 Jeff 黄





“政府不知道白酒怎么做成，我就去跟他讲，制定白酒的流程和标准，一点点把所有的文件标准给他们，进入到目录里面去，所以批下来是拼音‘bai jiu’。”黄先生说。





而在Harry看来，对于一家规模较大、设施齐全的酒厂来说，人力成本也是最主要的挑战之一。





“澳洲的人工成本非常高，而且比较缺人才，因为这边是没有相关的行业的基础的，需要我们自己去培养，从新手开始培养专业的这些酿酒师。”





“解决的办法就是，我们尽力把一些可以自动化的全部用设备来替代，尽量使用自动化包装线、比如酒的灌装、清洗瓶子、贴标签、打包，来减少人工投入。”





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LISTEN TO “能用‘白酒’二字就很不容易”：建工厂、自酿酒 这位华人如何把中国白酒带来澳洲 SBS Chinese 02/06/2023 21:22 Play





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