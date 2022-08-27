【我们的故事】旅澳画家柯鲁明：我在澳洲教艺考生

列宾美院（全名：油画、雕塑与建筑艺术研究学院）位于俄罗斯的圣彼得堡，是一所创建于1757年的美术学院，也是世界著名的四大美院之一。





在报考列宾美院的学生里，不乏来自世界各地的专业考生，也包括中国中央美院和中国美院的在校生，所以竞争的激烈程度也不难而知了。





柯老师的学生Kevin最近就考上了这所列宾美院。据柯老师介绍，Kevin并不是一位从小开始学画的考生，而是从3年半前才开始正式接触绘画。



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刚来的时候Kevin并没有表现出多大的天分，但11年级前后他对美术的兴趣突然大增。 柯鲁明

除了兴趣之外，柯鲁明认为Kevin的成功和他的勤奋努力密不可分。在前两年的封城中，柯老师的绘画教学不得不中断了一段时间。在此期间，Kevin并没有停下学习的脚步，而是在家一遍又一遍地画自己母亲的肖像。



Kevin和他的画 Credit: Kevin/柯鲁明 “有一次短期隔离，2个星期，A3大的纸Kevin画了30多张妈妈的肖像。到最后，他已经能把妈妈的形象，包括气质和神态活灵活现地展现出来了，” 柯鲁明说。





柯老师认为Kevin的成功离不开兴趣的驱动，离不开自己的努力，也离不开母亲“总是支持，从不强迫”的教育方法。





除了选择世界名校，不少在澳洲的学生也会选择考取当地的高等院校学习设计或是建筑，对于这些考生来说拥有过硬的绘画技能也是相当重要的。



柯鲁明和他的作品“来自东方的新势力” Credit: 柯鲁明 没有从小学画的孩子是否有机会报考绘画类专业？考生在选择专业时有哪些需要注意的地方？





对于那些本身对画画不感兴趣，但被家长逼着送去学画的小朋友，还有没有必要坚持下去？





在采访中，柯鲁明跟大家分享了他多年来教授绘画和辅导艺术类考生的经验。





欢迎您点击音频，收听完整采访。





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