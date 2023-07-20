伊拉克裔澳大利亚人学中文：中阿文化有很多相通之处

伊拉克裔澳大利亚人学中文：中阿文化有很多相通之处Play10:45下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.84MB) 在不久前落幕的汉语桥世界大学生中文比赛墨尔本赛区决赛中，来自莫纳什大学的大二学生米娜（Mina）以中文歌曲《大鱼》摘得桂冠，顺利晋级下一阶段比赛。是什么样的契机让身为伊拉克裔澳大利亚人的她开始学习中文？在即将于中国举办的下一阶段比赛中，米娜又期望斩获什么样的战果？点击音频，收听完整采访。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和 Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE深度“入戏” 悉尼华人三兄弟“玩”中学中文学习中文仅6周就夺得中文朗诵比赛冠军——学中文的新西兰人Coco爱尔兰喜剧演员毕瀚生：学中文说脱口秀，因为“中国是未来”学中文的澳洲男孩儿简阿莓：梦想成为中国明星分享Latest podcast episodes【SBS新闻快报】澳大利亚6月失业率稳定在3.5% 就业人数增加逾三万泰米尔难民将徒步1000公里 为过桥签持有者发声奥克兰CBD发生枪击事件 今日FIFA女子赛照常【圆桌健谈】新研究发现25%澳洲年轻人睡眠不佳 一夜安眠到底有多难？