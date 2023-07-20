伊拉克裔澳大利亚人学中文：中阿文化有很多相通之处

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在不久前落幕的汉语桥世界大学生中文比赛墨尔本赛区决赛中，来自莫纳什大学的大二学生米娜（Mina）以中文歌曲《大鱼》摘得桂冠，顺利晋级下一阶段比赛。是什么样的契机让身为伊拉克裔澳大利亚人的她开始学习中文？在即将于中国举办的下一阶段比赛中，米娜又期望斩获什么样的战果？点击音频，收听完整采访。

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