霍巴特市长Anna Reynolds：霍巴特市政府应反映城市现状

现任霍巴特市市长Anna Reynolds在2018年高票当选并在此次选举中寻求连任。在此之前，Anna在2014年被选为霍巴特市议员。





在当选市长之前，Anna曾担任塔斯马尼亚多元文化委员会的首席执行官，这个委员会是社区文化组织的最高机构。





在多元文化委员会工作的五年让Anna有机会与不同的文化社区组织和社区领袖建立很好的联系。





Advertisement

Anna在采访中表示，在她担任市长的四年中，其中大约一半的时间被COVID大流行所主导，所以这也让她经历了前所未有的挑战。





在这次市政府的竞选中，澳籍华裔白雪松博士（Marcus Bai）提出竞选市议员和市长。这次竞选也是塔斯马尼亚州200多年来，首次有澳籍华人参选首府市长的职位。



对于有来自多元文化社区的候选人参选，Anna表示她一直是让塔斯马尼亚州成为一个更加多元文化的社区的坚定倡导者。





Anna认为霍巴特市政府应该反映这座城市的现状，但目前市政府还没有做到。





自2016年以来，霍巴特市的多元文化社区增长了约 10%。





“我们现在有近三分之一的霍巴特人不是在澳大利亚出生的，所以我们需要确保市议会反映这种多样性。”





Anna表示如果能在市议会中有更多来自多元文化社区的同事，这将会是一件令人高兴的事。





Anna在四年任期中遇到了哪些挑战？如果连任，Anna对霍巴特市的发展有什么计划？欢迎您点击音频，收听完整采访。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



