SBS早新闻（9月15日）

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Published 15 September 2022 at 8:26am
By Jason Liu, Cindy Xie, Olivia Yuan
Presented by Olivia Yuan
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Published 15 September 2022 at 8:26am
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