SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月15日）Play13:06SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12MB)Published 15 September 2022 at 8:26amBy Jason Liu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 15 September 2022 at 8:26amBy Jason Liu, Cindy Xie, Olivia YuanPresented by Olivia YuanSource: SBS阿尔巴尼斯将前往英国 参加女王葬礼；新州运输工会推进行业行动 交通刷卡机将停止运作；世卫组织表示 全球处于战胜疫情有利位置；Advertisement中国国家主席习近平疫情来首次外访。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE习近平抵达哈萨克斯坦，即将与普京一对一会谈乌克兰继续从俄罗斯手中夺回领土分享Latest podcast episodes【观点】“澳大利亚不太可能进入经济衰退”乌克兰继续从俄罗斯手中夺回领土SBS晚新闻（2022年9月14日）“华裔长者是社会的宝贵资源” “支持志愿服务”研究肯定长者志愿服务