SBS早新闻（2023年11月1日）Play13:50 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.66MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。外长表示澳大利亚对巴勒斯坦遭遇暴力深表关切；联邦反对党领袖彼得·达顿今日将访问印度；一种治疗心衰的新药现列入药品福利计划；巴黎火车站一名妇女被法国警方击毙。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限？SBS继续获得2026年国际足联世界杯的独家转播权全澳各地住房市场供不应求分享Latest podcast episodes【正在行动】您对澳洲总理阿尔巴尼斯访华有哪些展望？在澳大利亚私人换汇和涉嫌参与洗钱的界限？【我们的故事】墨尔本马拉松跑者陈惠兴：双目失明后 48岁的她跑步看世界全澳各地住房市场供不应求