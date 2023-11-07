SBS早新闻（2023年11月8日）Play12:39 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.58MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。总理表示与中国领导人并未直接提及AUKUS协议；联邦反对党警告政府不要被总理访华冲昏头脑；储备银行将现金利率上调25个基点至12年来最高；科学家公布了欧洲太空望远镜拍摄的太空照片。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多澳大利亚龙虾出口商和旅游业学者对总理访华有何期待？墨尔本杯：上届冠军骑师改策“不战而胜”再斩桂冠【税务知识】伴侣双方持有联名投资房如何报税？分享Latest podcast episodes【正在行动】您如何看待澳洲总理访华的影响？珀斯铸厂已发行农历龙年纪念币新系列人口普查发现澳大利亚越来越不适合居住【税务知识】伴侣双方持有联名投资房如何报税？