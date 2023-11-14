SBS早新闻（2023年11月15日）Play13:29 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.35MB) 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。阿德莱德拒绝用巴勒斯坦国旗颜色点亮市政厅；赌博者将很快被禁止使用信用卡在网上下注；政府情报机构显示澳大利亚网络犯罪频繁发生；世卫组织称通过努力加沙的希法医院仍在运作。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。阅读更多遭网络攻击暂停运三日 澳大利亚四港口已恢复运作【解读澳洲】如何在澳洲参加或举办一场派对？【SBS新闻快报】维州多校学生计划离校参与巴勒斯坦支持集会分享Latest podcast episodes【SBS学英语】第50集：一起去钓鱼吧！【解读澳洲】如何在澳洲参加或举办一场派对？【SBS新闻快报】维州多校学生计划离校参与巴勒斯坦支持集会【观点】澳洲租赁空置率降至1.02%新低 长短组结合或为双赢解决方案