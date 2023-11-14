SBS早新闻（2023年11月15日）

阿德莱德拒绝用巴勒斯坦国旗颜色点亮市政厅；





赌博者将很快被禁止使用信用卡在网上下注；





政府情报机构显示澳大利亚网络犯罪频繁发生；





世卫组织称通过努力加沙的希法医院仍在运作。





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