星云大师圆寂赞颂典礼今天在南天寺举行

“问我一生何所求，平安幸福照五洲。”





这是星云大师在其数年前预立的遗嘱《真诚的告白》中写在文末的最后一句话。





2月5日，星云大师在台湾高雄佛光山传灯楼开山寮住世缘尽，享寿97岁。身为佛光山开山宗长、国际佛光会的创办人，他曾先后在世界各地创设了佛教学院16所，寺院道场300所以上，其中包括位于悉尼卧龙岗的佛光山南天寺以及南天大学。





为悼念追忆这位人间佛教的行者，悉尼南天寺于2月13日举行圆寂赞颂典礼。



南天寺 Credit: TOURISM WOLLONGONG/PR IMAGE/AAP Image 南天大学人间佛教研究中心主任觉玮法师称，星云大师常对徒众们说，即使大家没有金钱与智慧，什么都没有，都没有关系，最重要的是慈悲。





“重点不在于死后要往生，而是在生之时要慈悲，能给人什么就给人什么，心要柔软。”





觉玮告诉SBS普通话电台的记者，大师晚年时“与病为友”的哲理，教会了她往后能够以更加成熟的方式面对死亡。“大师一生很多的病痛，但是哪怕脚不方便、眼睛看不到、耳朵听不到了，他的心也一直都是给大家欢喜。”





星云大师在其遗嘱中同样写道：





“我们每一个人都是‘生没有带来，死也没有带去’，回顾自己这一生，我不知道曾为人间带来什么？但我带走了人间多少的欢喜、多少的善缘。我难以忘记多少信徒对我的喜舍、对我的护持、多少同门的祝福，我也难以忘记刻骨铭心的助缘。我这一生所受到的佛恩、友谊，真是无比浩荡，我应该在人间活得很有价值。我愿生生世世为佛陀奉献，为大众服务，以此上报四重恩。”





提及这份遗嘱，觉玮无限缅怀地说： “我觉得家师真的是如他所愿了，他的一生就是希望给予大众幸福。”





佛教对死亡的态度是什么？华人们对星云大师圆寂的看法是什么？





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