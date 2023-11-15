外卖总会发生很多状况？原因可能如下

当过UberEats外卖员的人都知道这种声音。





当Uber向外卖员发送订单时，司机们就会听到这个旋律。





随着澳大利亚各地生活成本的不断上涨，越来越多的人开始对这个声音熟悉起来，越来越多的人们成为了UberEats的外卖送餐员，或者是Menulog和DoorDash等其他公司的外卖员。





送达食物并保证食物至少还是温的，这到底有什么难的？





不是只需要司机取餐并送出就行了吗？





但事情并非如此简单。





罗曼是悉尼北岸芒特科拉木磨坊（Wooden Mill）餐厅的经理。





他说：“今天出了点状况，司机来了，一切都准备好了，也可以取餐了。他也确实来取了。但他出门后五分钟就回来了，因为他刚刚开始做UberEats的配送员，他不知道应用程序在说什么，比如现在又开始提示配送地点太远了。他有点不知所措，他什么也不知道，这对他来说很困难。我为他感到难过，我也不知道发生了什么，怎么会这样。因为他确实已经来取餐了，我不懂。”



市面上流行的各类送餐平台。 Source: AAP 虽然这起事件似乎是因为一个诚实但缺乏经验的配送员所犯下的错误，但在其他情况下，食物似乎也有可能丢失。





穆罕默德在雷坎伯（Lakemba）经营着一家名叫Akawi的黎巴嫩海鲜餐厅。





他平均每周都会遇到一两次配送员送餐的问题。





“我跟他们产生了很多矛盾。我们有时会接到两到三份外卖订单，但配送员就只拿走了一袋或者两袋。客人就会打电话告诉我们送来的餐少了。有时，订单没被送到，客户也会打来问外卖员到哪里了。”





SBS记者加利卜问：“那你怎么办？你会再下一次单吗？或者你会跟Uber公司讲吗？”





Akawi餐厅回复：“我们会给相关的公司打电话，告诉他们配送员的情况，我们投诉过很多次，公司会把钱退给顾客。当然，这也取决于顾客，有时他们会打电话会来再顶一次，有时他们就放弃了。”





穆罕默德说，有些司机会接受外卖平台的送货提议，当他们走到餐厅附近时，应用程序中就会直接显示他们已经取餐。





过不了多久，应用程序中就会默认他们开始配送，但餐点其实从未离开餐厅。



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这就意味着无论配送员有没有送餐，他们都会拿到报酬，这欺骗了外卖平台自己，也最终影响到了客人。





就像订餐的客人可以在他们的应用程序中看到订单的状态一样，餐馆也有一个由外卖平台提供的平板电脑，通知他们外卖的状态。





“比如我这有Uber、Menulog、Deliveroo和一些其他平台的订单，平板电脑上的地图显示，订单已经送达，但我这里还有订单，所以司机不想做这单，也许他有更好的订单，他就会把订单标记为‘已送达’。”





加利卜：“所以他直接标记为‘已取餐’？”





Akawi餐厅：“是的，他会标记为‘已取餐’和‘已送达’。5到10分钟后，我们就会接到顾客的电话，问‘我的餐呢？’。我会说餐还在店里，一直在。但司机刚刚自己标记了‘已取餐’。”





穆罕穆德曾多次抱怨他知道的有些配送员有问题。





他说，外卖平台几乎没有采取任何措施。





“平台说他们会尽力解决这个问题，找另一个配送员来取餐，或者找出这么做的司机是谁，这样他们就可以打电话给他，告诉他现在的情况是怎样的。最后他们的结果总是，我们会把钱退给顾客，就这样。”



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加利卜：“但你说，同样的司机还是会来取餐？”





Akawi餐厅：“是的，同样的司机，同一个人。”





送餐行业有一种叫“多平台”（multi-apping）的做法，即一个司机与多家平台合作，同时接受所有平台的订单。





根据Uber、MenuLog和DoorDash的配送员协议，这种情况是允许的。





根据外卖平台与配送员签订的协议，配送员完全有权同时使用其他平台的应用程序。





侯赛因·法拉杰（Hussein Faraj）有三家餐馆，他说他看到的大多数司机都在同时使用多个应用程序。





“配送员都一样，都一样。听着，都是一样的配送员，同一批人，Uber、Menulog，每个司机都在跨平台接单。所以我们的司机都是一样的。Menulog上的配送员也会接Uber的单子，他们先是拿一Uber家的订单，再拿走另一家的订单。”





侯赛因的餐厅几乎暂停了与外卖平台合作，因为他的餐馆收到了很多差评，原因是司机在多平台配送，餐冷掉了，缺货或是根本没有送达。



他说，顾客不但不责怪外卖平台，反而会在谷歌上给他的餐馆打出差评。





“大多数人生意没得做的原因就是因为外卖平台。要么是Uber,要么是Menulog，或是就是Deliveroo。这些平台摧毁了我们的生意。首先也是最重要的一点，我们失去了很多基于评分到来的客人，但这是由于外卖员不熟练或是不按时交货造成的。他们接到订单，半小时或40分钟后才能送到。或是有些人接了订单后，说自己已经在餐厅等着了，其实他们根本不在，他们会在谎报之后15分钟或是20分钟后才来，食物都冷了。当他们再把这些食物送到顾客手中时，我们就会收到差评。真的，我可以向你保证，因为Uber，我们失去了很多顾客。”





侯赛因说自己已经损失了几千澳元，并鼓励其他餐厅也能停止使用外卖平台的服务。





“我们实际上已经损失了7000多澳元了，因为我们的App一直开着，所以大约损失了1万澳元。现在，我们只会在没什么客人的时候才会打开，只有在我们别无选择的情况下。Uber这个概念，本身就对生意打击很大。 事实是，它抽了那么多钱，我们却赔了钱，因为餐厅已经没有多少利润了，记住这一点。所以以Uber现在的分成比例，我们在这些外卖平台上几乎赚不到什么钱。但没有人敢去阻止它们，因为他们总觉得有营业额总比没有营业额要好。”





通过在多个外卖平台中来回切换，配送员可以选择中间距离最短的两单，因此他们可以赚的更多。





一位不愿透露姓名的配送员已经为UberEats完成了7000多次配送。





他表示，如果配送员每次只接受一单，那么多平台切换也不会造成什么问题。





他还指责了餐馆打印出的单据显示，在外卖员抵达餐厅的时候餐点已经准备好，但其实并没有。





他说，这导致配送员不得不等待很长时间并取消送货。



“所有的平台都同步。如果你做了任何一家app的订单，平台就会知道的。Uber和DoorDash不会惩罚，除非他们用错了方法。连锁餐厅有时也会出现配送员到了，但餐还没有准备好的情况，但他们已经把小票打印出来了，你懂我的意思吗？他们很狡猾，我们在那里会多等15到20分钟，我们也拿不到额外的工资，因为他们已经把出餐小票打印出来了。”





对于那些骑电动滑板车和自行车的配送员来说，现实情况是他们的工资还达不到最低工资标准。





2023年11月初，巴特拉伊（Utsav Bhattarai）在参议院劳资关系调查委员会上分享了他的经历。





“为了支付我的基本生活费用和各种账单，我每周工作40到60个小时，有时甚至是80个小时。有人会问我，如果你的工资只有15到20澳元左右，你为什么要做这份工作？他们不会问为什么他们付我这些钱，我做这份工作的原因是它很灵活。上线下线都很灵活。但其他，在我想去什么地方和不想去什么地方送货这方面没有一点灵活性……这些平台付我20澳元有时还不到20澳元，没有任何养老金，事假病假等。我们诉求的只是一小时工资为26澳元而已，就是这样，这就是我所有想要的。”





SBS就此事联系了Uber，但该公司拒绝了置评请求。





DoorDash和Menulog没有回应SBS的置评请求。





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