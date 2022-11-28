了解家居监控 增强家居安全

SBS 普通话电台其他收听方式 了解家居监控 增强家居安全Play15:32SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Rick Xu下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (21.36MB)Published 28 November 2022 at 4:38pmBy Li HuaSource: SBS 入室盗窃不仅给人们造成财物损失，影响人们的生活和工作，更严重的是给人们心理上造成的伤害，在自己的家里都会缺乏安全感。保证家居安全的方法有很多，其中就包括了安装安全监控系统。Published 28 November 2022 at 4:38pmBy Li HuaSource: SBS澳大利亚统计局的数据显示，在2020-2021一年中，澳大利亚发生的记录在案的入室盗窃和企图入室盗窃事件高达35万多起。保证家居安全，家居监控系统方面的行家 Rick要跟大家分享这方面的知识和经验。欢迎点击上方音频收听采访。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE维州选举 工党获胜世界杯：澳大利亚战胜突尼斯分享Latest podcast episodes中国多地爆发反封控抗议 “不要被暴力镇压放弃争取权利的决心”SBS早新闻（11月28日）卡塔尔华人足协会长：我代表“市政局队”拿过卡塔尔全国业余球赛第三名中国“清零”政策难望尽头 专家：会引发混乱和动荡