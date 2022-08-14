【生活杂志】预防中风周：牢记中风征兆F.A.S.T.口诀

今年的8月8日至8月14日是“全国预防中风周”（National Stroke Week）。





2020年，有27428名澳大利亚人第一次经历中风，这相当于每19 钟就有一人中风。





中风除了是澳大利亚高发的疾病之外，患病的后果有时候也很严重。因为半身不遂而不得不坐轮椅、出现语言障碍或是口斜眼歪等情况都可能是中风的后遗症。





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中风可以发生在任何人身上、任何地方或者在任何时间段。



F.A.S.T.口诀是什么？

中风基金会希望所有的澳大利亚人都能成为F.A.S.T.英雄。





F.A.S.T.英雄能通过识别脑中风常见征兆F.A.S.T（Face. Arms. Speech and Time）来挽救人们的生命。





利用F.A.S.T口诀，检测身边的人是否出现中风，仅需观察并回答几个简单的问题：



脸部(Face) 检查面部，他们的嘴角是否下垂？

手臂(Arms) 他们能举起双臂吗？

说话(Speech) 他们口齿清楚吗？他们能听懂你的话吗？

时间(Time) 时间就是生命，如果你发现他们有其中一种症状，请立即拨打“000”。

中风是澳大利亚主要的致命疾病、也是导致残疾的主要原因之一。大多数中风的病人都会显示至少一个F.A.S.T.征兆。



中风的其他征兆

面部无力、手臂无力和言语困难是最常见的中风症状或前兆，但不是唯一的征兆。以下中风前兆可能单独或同时出现：



脸部、手臂、腿部或身体两侧虚弱、麻木或瘫痪

说话吃力、难以理解

头晕、平衡感差或原因不明的跌倒

单眼或双眼视力丧失、突然模糊或视力下降

头痛，通常是严重和突然发作。或头痛方式变化，且原因不明

吞咽困难

如果您或他人出现中风前兆，无论症状持续时间长短，请立即拨打“000”。



如何预防中风？

定期进行身体检查，以及时诊断出是否患有有中风风险的疾病包括：



高血压

二型糖尿病

高胆固醇

心房颤动（AF）

其中胆固醇又分为低密度脂蛋白（或HDL）和高密度脂蛋白（或HDL）胆固醇，两者有何差别？欢迎点击音频，收听完整报道。





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