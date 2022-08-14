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【生活杂志】预防中风周：牢记中风征兆F.A.S.T.口诀

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Published 14 August 2022 at 10:26am, updated 14 August 2022 at 12:20pm
By Lu Jiao, Mo Lin
Source: SBS

8月8日至14日是澳大利亚的全国预防中风周。2020年的统计数据显示，在澳大利亚每19分钟就有一人中风。如何用F.A.S.T.口诀来挽救生命？中风该如何预防？请听特约记者焦璐的介绍。

Published 14 August 2022 at 10:26am, updated 14 August 2022 at 12:20pm
By Lu Jiao, Mo Lin
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今年的8月8日至8月14日是“全国预防中风周”（National Stroke Week）。

2020年，有27428名澳大利亚人第一次经历中风，这相当于每19 钟就有一人中风。

中风除了是澳大利亚高发的疾病之外，患病的后果有时候也很严重。因为半身不遂而不得不坐轮椅、出现语言障碍或是口斜眼歪等情况都可能是中风的后遗症。

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中风可以发生在任何人身上、任何地方或者在任何时间段。
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F.A.S.T.口诀是什么？

中风基金会希望所有的澳大利亚人都能成为F.A.S.T.英雄。

F.A.S.T.英雄能通过识别脑中风常见征兆F.A.S.T（Face. Arms. Speech and Time）来挽救人们的生命。

利用F.A.S.T口诀，检测身边的人是否出现中风，仅需观察并回答几个简单的问题：
  • 脸部(Face) 检查面部，他们的嘴角是否下垂？
  • 手臂(Arms) 他们能举起双臂吗？
  • 说话(Speech) 他们口齿清楚吗？他们能听懂你的话吗？
  • 时间(Time) 时间就是生命，如果你发现他们有其中一种症状，请立即拨打“000”。
中风是澳大利亚主要的致命疾病、也是导致残疾的主要原因之一。大多数中风的病人都会显示至少一个F.A.S.T.征兆。

中风的其他征兆

面部无力、手臂无力和言语困难是最常见的中风症状或前兆，但不是唯一的征兆。以下中风前兆可能单独或同时出现：
  • 脸部、手臂、腿部或身体两侧虚弱、麻木或瘫痪
  • 说话吃力、难以理解
  • 头晕、平衡感差或原因不明的跌倒
  • 单眼或双眼视力丧失、突然模糊或视力下降
  • 头痛，通常是严重和突然发作。或头痛方式变化，且原因不明
  • 吞咽困难
如果您或他人出现中风前兆，无论症状持续时间长短，请立即拨打“000”。

如何预防中风？

定期进行身体检查，以及时诊断出是否患有有中风风险的疾病包括：
  • 高血压
  • 二型糖尿病
  • 高胆固醇
  • 心房颤动（AF）
其中胆固醇又分为低密度脂蛋白（或HDL）和高密度脂蛋白（或HDL）胆固醇，两者有何差别？欢迎点击音频，收听完整报道。

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