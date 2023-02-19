【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常

网络安全现在已经成为人们非常关注的问题，因为现代生活大家几乎已经无法离开互联网，而各种应运而生的网络欺诈给人们带来了极大的不安全感和财务损失。





墨尔本的West Du是一名网络漏洞安全分析师，他说自己的职业很多人还不太了解。那么为什么他的工作对维护网络的安全非常重要？点击上方音频收听完整采访。





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