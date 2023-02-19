【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常

【我们的故事】网络漏洞安全分析师West Du的“找补漏洞”日常Play23:43 Credit: West Du下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (32.59MB) 网络漏洞安全分析师如何发现并修补网络漏洞？网络安全现在已经成为人们非常关注的问题，因为现代生活大家几乎已经无法离开互联网，而各种应运而生的网络欺诈给人们带来了极大的不安全感和财务损失。墨尔本的West Du是一名网络漏洞安全分析师，他说自己的职业很多人还不太了解。那么为什么他的工作对维护网络的安全非常重要？点击上方音频收听完整采访。欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【我们的故事】坚强独立的心理咨询员罗美【我们的故事】玲玲的游泳人生【我们的故事】墨尔本大学中文系火炬手西蒙教授分享Latest podcast episodes【闲话澳洲】维州中小学的中文教学【闲话澳洲】Ray和她的伴侣：澳洲是我们的心灵栖息地土耳其地震建筑倒塌为何如此严重？澳洲房屋是否抗震？慕尼黑安全会议 俄乌局势成重点议题