SBS早新闻（3月19日）Play12:43 Source: Getty / Getty Images下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (11.64MB) 国家安全问题专家对AUKUS潜艇协议发表评论；萨摩亚总理将访问澳大利亚；新州政府调查Darling Baaka河鱼死亡事件；德国总理预计习近平普京将讨论俄乌战争。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE中国称澳洲从美国购买巡航导弹“威胁地区和平”国际刑事法院对俄罗斯总统普京发出逮捕令【心理热线】女性的挑战和心理健康（一）【心理热线】女性的挑战和心理健康（二）分享Latest podcast episodes【心理热线】女性的挑战和心理健康（二）SBS早新闻（2023年3月18日）SBS晚新闻（2023年3月17日）AUKUS核潜艇协议将如何影响重启后的澳中关系