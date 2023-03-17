【心理热线】女性的挑战和心理健康（二）Play36:01下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (32.97MB) “家庭暴力”、“性别歧视”、“女性主义”等话题被广泛讨论。女性权益之路还要走多久？心理咨询师曲韵老师要跟您做相关分享。回顾历史，女性权益以及女性的自我觉醒有着漫长的发展过程，不管是在职场还是在生活中，“家庭暴力”、“性别歧视”、“女性主义”等都是日益引发更多关注的话题。心理咨询师曲韵老师跟我们聊了聊女性在工作生活以及社会中面临的挑战以及这些挑战对女性心理健康的影响。欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE【心理热线】节假日的心理健康【心理热线】如何应对亲密关系中的负面心理?【心理热线】教育内卷会给孩子带来心理压力吗？【心理热线】该不该送孩子去补习班？【心理热线】儿子告诉我他是双性恋...【心理热线】女性的挑战和心理健康（一）分享Latest podcast episodesSBS早新闻（2023年3月18日）SBS晚新闻（2023年3月17日）AUKUS核潜艇协议将如何影响重启后的澳中关系“假装直到学会”刘宪华和刘逸云的语言学习秘籍