【心理热线】女性的挑战和心理健康（二）

回顾历史，女性权益以及女性的自我觉醒有着漫长的发展过程，不管是在职场还是在生活中，“家庭暴力”、“性别歧视”、“女性主义”等都是日益引发更多关注的话题。心理咨询师曲韵老师跟我们聊了聊女性在工作生活以及社会中面临的挑战以及这些挑战对女性心理健康的影响。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



