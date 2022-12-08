SBS 普通话电台其他收听方式 SBS晚新闻（2022年12月8日）Play03:30SBS 普通话电台其他收听方式 Credit: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (4.82MB)Published 8 December 2022 at 8:30pmSource: SBS 联邦政府与各州协商控制电价问题；工党政府成立新机构确保国家安全；联合国调查并记录俄罗斯战争罪行。Published 8 December 2022 at 8:30pmSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚政府发布50页计划以中止自然危机分享Latest podcast episodes专家警告：圣诞节期间进行慈善捐款时要警惕骗局SBS普通话晚新闻（08/12/2022）澳美两国宣布了加强军事合作的计划澳中两国前任与现任大使出席线上研讨会 纪念建交50周年