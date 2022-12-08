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SBS晚新闻（2022年12月8日）

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Published 8 December 2022 at 8:30pm
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联邦政府与各州协商控制电价问题；工党政府成立新机构确保国家安全；联合国调查并记录俄罗斯战争罪行。

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