SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（9月17日）Play10:46SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (9.86MB)Published 17 September 2022 at 10:23amSource: SBS 英国人民向伊丽莎白女王遗体致最后敬意； 中国代表团被拒瞻仰女王遗体； 公共卫生专业人士对疫情结束充满希望； 联合国人权事务专员调查乌克兰集体墓葬。Published 17 September 2022 at 10:23amSource: SBSSBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE澳大利亚央行是否应为高房价负责？利率是否会进一步上涨？美参议院外委会通过《台湾政策法》蛋量少蛋价高，电池笼淘汰还将加剧澳洲“蛋荒”吗？Advertisement分享Latest podcast episodes“后疫情时代“的新移民谈来澳感受和挑战【闲话澳洲】喜鹊俯冲季春来到 如何避开“愤怒的小鸟”？澳大利亚溺亡人数创25年新高社区探访员计划：关注多元文化社区长者的社交需求