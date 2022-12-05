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悉尼市中心举办室外大聚餐 旨在促进消费

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Published 6 December 2022 at 6:54am
By Lucy Chen
Source: SBS

近日，华人乔伊和她的伴侣一家参加了在悉尼市中心的乔治大街举行的开放午餐。

Published 6 December 2022 at 6:54am
By Lucy Chen
Source: SBS
近日，华人乔伊和她的伴侣一家参加了在悉尼市中心的乔治大街举行的开放午餐，和600余人一起伴随着演出和各种小节目，享用澳洲有名气的大厨监制的美食。
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她说，这个活动吸引了很多人的眼球，她也是参加了该活动才知道，这是新州政府为了吸引人们到外面就餐，支持当地的生意而举办的第二届活动。
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