悉尼市中心举办室外大聚餐 旨在促进消费

SBS 普通话电台其他收听方式 悉尼市中心举办室外大聚餐 旨在促进消费Play09:26SBS 普通话电台其他收听方式 下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.64MB)Published 6 December 2022 at 6:54amBy Lucy ChenSource: SBS 近日，华人乔伊和她的伴侣一家参加了在悉尼市中心的乔治大街举行的开放午餐。Published 6 December 2022 at 6:54amBy Lucy ChenSource: SBS近日，华人乔伊和她的伴侣一家参加了在悉尼市中心的乔治大街举行的开放午餐，和600余人一起伴随着演出和各种小节目，享用澳洲有名气的大厨监制的美食。她说，这个活动吸引了很多人的眼球，她也是参加了该活动才知道，这是新州政府为了吸引人们到外面就餐，支持当地的生意而举办的第二届活动。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在Facebook和Twitter关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。分享Latest podcast episodesSBS晚新闻（2022年12月6日）澳将迎首个无COVID限制暑假 倡导者呼吁注意道路安全向网络诽谤说“不”【闲话澳洲】澳洲“丛林诗人”班卓·帕特森